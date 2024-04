Omul de afaceri Horațiu Nicolau, fostul patron al postului Telesport, ar dori să participe la alegerile pentru FR de Volei din septembrie 2024. Însă, acesta a descoperit că statutul prevede, printre alte articole, ca viitorul candidat să aibă minim 10 de ani de activitate în volei iar Horațiu Nicolau are doar 9.

Horațiu Nicolau s-a ocupat de Beach Volley în România din 1995, iar în 2003 a candidat în fața lui Gheorghe Vișan, cel care a condus acest sport mai bine de două decenii cu cele mai slabe rezultate din toate sporturile de echipă din țara noastră.

Decizia forului conducător din volei, Consiliul Director, de a schimba de la 10 la 8 ani sau chiar 9 ani, discutată ceva vreme, nu a fost pusă în practică și l-a mâhnit pe omul de afaceri, fost voleibalist de performanță.

„Nu-mi convine ce se întâmplă, nu este normal. Dacă vine Ion Țiriac să candideze, un personaj potent financiar, ce facem? Îl dăm afară? Nu avem nevoie de el. Eu văd șeful de federație ca un driver, menit să asigure administrația dar să deschidă și uși să aducă bani, sponsori, să crească drepturile tv și valoarea ligii. Voleiul e pe un trend ascendent azi, dar să nu uităm că avem la băieți jucători care evoluează în străinătate, iar la fete un campionat în care se pompează bani și vin jucătoare bune de afară. Noi trebuie să schimbăm, nu știu cine, eu, tu, alții, imaginea acestui sport. Nu sunt procesoman, nu mă duc să mă rog de nimeni, doar constat și toată lumea știe că am dreptate. Eu nu am nimic cu Adin Cojocaru, este un tip onest, de calitate, dar cred că se poate face mai mult. Nici măcar cu Vișan nu am nimic de împărțit. Aceste statute, și nu numai aici, sunt făcute să protejeze persoanele alese. De exemplu, regula asta cu 10 ani e de la domnul Gheorghe Vișan, iar actuala conducere n-a făcut nimic să schimbe chiar erorile pe care le semnala în trecut. Le-a lăsat că a văzut că îi avantajează”, a declarat Horațiu Nicolau pentru Prosport.