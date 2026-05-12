Unul dintre autorii unui jaf spectaculos comis în Zalău a fost adus în țară sub escortă, după ce a încercat să se ascundă în Spania. Bărbatul de 38 de ani, din județul Hunedoara, este acuzat că ar fi sustras un seif cu peste 80.000 de euro dintr-un apartament. Cooperarea polițienească internațională a dus la capturarea acestuia, iar astăzi magistrații zălăuani au confirmat mandatul de arestare emis pe numele său.

Operațiunea de aducere în țară a urmăritului internațional a fost finalizată cu succes la data de 8 mai. Potrivit reprezentanților IPJ Sălaj, bărbatul a fost localizat pe teritoriul Spaniei în urma unui efort comun între Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGPR și autoritățile spaniole.

Anchetatorii îl bănuiesc pe acesta că, la sfârșitul lunii noiembrie 2025, împreună cu un complice deja capturat la începutul acestui an, a pătruns prin efracție într-o locuință din municipiul Zalău. Din interior, cei doi ar fi furat un seif încărcat cu sume importante de bani, bijuterii și documente, valoarea totală a prejudiciului ridicându-se la aproximativ 80.000 de euro.

După extrădarea sa, hunedoreanul a fost prezentat în fața Judecătoriei Zalău, care a confirmat mandatul european de arestare emis în lipsă încă din luna ianuarie. În prezent, acesta se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

Finalizarea cu succes a acestei operațiuni internaționale complexe, soldată cu aducerea suspectului în fața magistraților zălăuani, reprezintă încă o dovadă incontestabilă a faptului că polițiștii sălăjeni sunt permanent la datorie, gestionând cu maximă eficiență colaborările externe și acționând neîncetat pentru ca nicio infracțiune, indiferent de complexitatea ei sau de locul unde încearcă să se ascundă autorii, să nu rămână nepedepsită, garantând astfel un climat de siguranță și integritate pentru întreaga comunitate.