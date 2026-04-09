În timp ce piața internațională a petrolului dă primele semne de relaxare după anunțurile diplomatice de la cel mai înalt nivel, șoferii români mai au de așteptat până când vor vedea prețuri mai mici la pompă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că, deși tensiunile din Golful Persic se pot atenua, drumul „fizic” al petrolului ieftin către rezervoarele consumatorilor este blocat de termene logistice de până la 50 de zile.

Românii sunt prinși într-un clește economic cinic: prețurile la pompă au explodat instantaneu la primele semne de criză, însă scăderea lor este acum amânată de explicații logistice și termene de „zeci de zile”. În timp ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vorbește despre un circuit de 50 de zile necesar pentru ca ieftinirea petrolului să se simtă în buzunare, statul continuă să colecteze sume record din accize și taxe aplicate la prețuri umflate. Această lentoare birocratică lovește direct în coșul zilnic al populației și, mai grav, în agricultură – un sector care nu poate aștepta „calmarea piețelor” pentru a începe lucrările de sezon.

Explicațiile oficiale pun scumpirile pe seama blocării Strâmtorii Ormuz și a reducerii producției mondiale cu 25%, factori care au împins prețul barilului și al motorinei la niveluri duble față de perioada antebelică. Totuși, deși anunțurile diplomatice recente ale președintelui Donald Trump au liniștit bursele, ministrul Bogdan Ivan avertizează că „produsul fizic” ajunge greu în rafinării. Conform acestuia, sunt necesare circa 50 de zile pentru ca fluxul de rafinare să se stabilizeze și alte două-trei săptămâni pentru ca prețul la pompă să scadă. În tot acest timp, consumatorul român asistă la un fenomen frustrant: carburantul s-a scumpit „peste noapte” pe baza unor stocuri vechi, dar ieftinirea este condiționată de epuizarea stocurilor noi, cumpărate la preț de criză.

Din acest dezechilibru, cel mai mare câștigător rămâne statul român. Bugetul public este alimentat constant de accizele și TVA-ul aplicate la prețurile record de la pompă, transformând criza într-o sursă de profit pentru autorități, în timp ce cetățenii suportă majorări de prețuri la aproape toate produsele de bază. Transportul mai scump se traduce automat în rafturi mai scumpe, iar presiunea asupra puterii de cumpărare devine insuportabilă. În timp ce oficialii caută rute alternative de aprovizionare, precum Guyana Franceză, facturile românilor reflectă o realitate dură: inflația alimentată de energie nu face pauză pentru „termenele de 50 de zile” ale ministerului.

Cea mai critică situație se regăsește în agricultură, un motor economic care depinde de predictibilitate și costuri controlabile. Fermierii nu pot pune campaniile agricole „pe pauză” până când fluxul de motorină ieftină va trece prin birocrația rafinăriilor. Scumpirea ureei și a amoniacului, componente vitale în producția agricolă, amenință deja viitoarea recoltă și, implicit, siguranța alimentară. În timp ce statul își umple buzunarele din taxarea crizei, românii și fermierii sunt lăsați să gestioneze singuri impactul unei piețe care știe să reacționeze fulgerător doar atunci când trebuie să ia bani, nu și când trebuie să îi returneze sub formă de prețuri corecte.