Poloneza Iga Swiatek, în vârstă de 22 de ani, a câștigat Turneul Campioanelor, după ce s-a impus în finală în fața Jessicăi Pegula, 29 de ani, reprezentanta Statelor Unite, cu scorul de 6-1, 6-0.

Este pentru prima dată când Iga Swiatek reușește să câștige Turneul Campioanelor.

Pentru a se impune în finala competiției, sportiva de 22 de ani a reușit să le învingă în grupe pe Marketa Vondrousova, Coco Gauff și pe Ons Jabeur, în timp ce în semifinale a trecut de Aryna Sabalenka.

De altfel, întreg parcursul înregistrat de Swiatek la Cancun este excepțional. Poloneza a obținut 5 victorii în care a cedat doar 20 de game-uri. Este, de departe, cea mai dominantă evoluție din ultimii 20 de ani, din 2003, de când a fost reintrodus acest format al competiției. În 2012, Serena Williams a câștigat turneul cedând 32 de game-uri. Swiatek a pierdut doar 20!

În urma acestei victorii, obţinută în doar 59 de minute, Swiatek o va depăşi pe Arina Sabalenka şi va termina pe primul loc mondial pentru al doilea sezon consecutiv.

Câştigătoare a turneului de la Roland Garros în iunie, dar eliminată în optimi în Australia şi la US Open şi în sferturi la Wimbledon, poloneza îşi adjudecă astfel al şaselea titlu al sezonului, al 17-lea în total.

„2022 a fost un an grozav și nu știam dacă e posibil să îl repet. La final am simțit că am ieșit din acea umbră pentru că am realizat că am un nou sezon grozav. Am început să accept că sezonul din 2022 se va repeta și am început să privesc înainte.

Mi-am învățat lecția și de această dată nu am lăsat ca locul 1 mondial să aibă un impact asupra mea. Mi-a luat ceva pentru că e greu să nu te gândești la astfel de lucruri. Am intrat pe teren și am știut că trebuie să mă concentrez pe lucruri diferite.

Condițiile au fost complicate, dar acest lucru m-a ajutat să mă concentrez pe picioare, pe lovituri și m-au ținut ocupată. Să revin pe locul 1 WTA este un vis devenit realitate. Aș spune că nu mă așteptam ca asta să se mai întâmple în acest sezon. Speram ca anul viitor să fie anul meu. Dar se pare că dacă muncești din greu și te axezi pe lucruri potrivite vei avea de câștigat. Sunt foarte fericită”, a declarat Iga Swiatek pentruWTA Tennis.