Premierul Ilie Bolojan anunță că, până la sfârșitul săptămânii, se va decide modul de adoptare a reformei administrației și a măsurilor economice. Premierul recunoaște, totodată, că nu este confortabil să colaboreze cu PSD și nu exclude un guvern minoritar.
Premierul Ilie Bolojan anunță că, până la sfârșitul săptămânii, se va decide modul de adoptare a reformei administrației și a măsurilor economice. Premierul a precizat că există două variante: adoptarea prin ordonanță de urgență, care este rapidă, sau angajarea răspunderii Guvernului, care durează mai mult și poate fi contestată la Curtea Constituțională, dar evită modificările ulterioare ale Parlamentului. El a explicat că aceste legi sunt importante pentru pregătirea bugetului, pentru că România vrea să reducă deficitul sub 6,2–6,3% din PIB, așa cum și-a asumat țara în anii trecuți.
Premierul a menționat că urmărește să reducă costurile cu dobânzile, astfel încât banii să fie folosiți pentru dezvoltarea țării. De asemenea, a atras atenția că întârzierea reformei pensiilor magistraților ar putea face România să piardă peste 200 de milioane de euro din fondurile PNRR.
El a spus că, după analiză, Guvernul va alege varianta care permite adoptarea rapidă a celor două pachete de legi, care vor rămâne două proiecte separate. Unul se referă la reduceri de cheltuieli în administrație, iar celălalt la măsuri economice, care apoi vor fi puse în aplicare prin hotărâri de guvern ce stabilesc regulile pentru companii.
În cazul ordonanței de urgență, va exista câte o ordonanță pentru fiecare proiect. Dacă se va alege angajarea răspunderii, și atunci va fi câte un proiect separat pentru fiecare pachet de legi.
„Există posibilitatea angajării răspunderei sau adoptarea prin ordonanță de urgență și vom închide acest lucru până la finalul acestei săptămâni, în așa fel încât în cel mai scurt timp posibil să putem demara procedura de promovare a acestor legi. Ele sunt importante în ceea ce privește pregătirea bugetului pe anul acesta, în așa fel încât efectele lor să poată fi coantificate în buget, având în vedere că ne propunem să reducem ținta de deficit la o valoare care este peste 6%, 6,2-6,3% din PIB, un angajament pe care țara noastră și l-a luat în anii trecuți.
Adoptarea prin ordonanță de urgență, dacă este posibilă, face ca legislația să apară într-un timp foarte scurt, sigur existând riscul modificării ulterioare în Parlament, partea de angajarea răspunderii evite riscul modificării ulterioare, dar este o procedură care poate să dureze 2-3 săptămâni, inclusiv o posibilă contestație la Curtea Constituțională, și vedem ce se întâmplă cu legislația legată de pensiile magistraților, unde, datorită amânărilor consecutive pe care Curtea Constituțională le-a decis, riscăm, din păcate, să pierdem cele peste 200 de milioane de euro care reprezintă jalonul din PNRR în banii pe care i-avem reținuți pentru neîndeplinirea acestei măsuri de reformă a pensiilor magistraților.
În așa fel încât să avem și partea de reduceri de cheltuieli în administrație, dar să avem și pachetul de măsuri economice care, după apariția acestui proiect de lege, urmează să fie pus în practică printr-o serie de hotărâri de guvern care ar urma să stabilească exact regulile și condițiile pe care companiile trebuie să le respecte pentru a beneficia de aceste formule de sprijin”, a explicat oficialul român.
Faci un comentariu sau dai un răspuns?