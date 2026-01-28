Premierul Ilie Bolojan anunță că, până la sfârșitul săptămânii, se va decide modul de adoptare a reformei administrației și a măsurilor economice. Premierul recunoaște, totodată, că nu este confortabil să colaboreze cu PSD și nu exclude un guvern minoritar.

Premierul Ilie Bolojan anunță că, până la sfârșitul săptămânii, se va decide modul de adoptare a reformei administrației și a măsurilor economice. Premierul a precizat că există două variante: adoptarea prin ordonanță de urgență, care este rapidă, sau angajarea răspunderii Guvernului, care durează mai mult și poate fi contestată la Curtea Constituțională, dar evită modificările ulterioare ale Parlamentului. El a explicat că aceste legi sunt importante pentru pregătirea bugetului, pentru că România vrea să reducă deficitul sub 6,2–6,3% din PIB, așa cum și-a asumat țara în anii trecuți.

Premierul a menționat că urmărește să reducă costurile cu dobânzile, astfel încât banii să fie folosiți pentru dezvoltarea țării. De asemenea, a atras atenția că întârzierea reformei pensiilor magistraților ar putea face România să piardă peste 200 de milioane de euro din fondurile PNRR.

El a spus că, după analiză, Guvernul va alege varianta care permite adoptarea rapidă a celor două pachete de legi, care vor rămâne două proiecte separate. Unul se referă la reduceri de cheltuieli în administrație, iar celălalt la măsuri economice, care apoi vor fi puse în aplicare prin hotărâri de guvern ce stabilesc regulile pentru companii.

În cazul ordonanței de urgență, va exista câte o ordonanță pentru fiecare proiect. Dacă se va alege angajarea răspunderii, și atunci va fi câte un proiect separat pentru fiecare pachet de legi.