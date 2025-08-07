David Popovici și-a reconfirmat acest statut la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, unde a cucerit două medalii de aur, în probele de 200 și 100 de metri liber.

Spre exemplu, la Decathlon, unde o cască de înot cu numele și semnătura campionului se vinde cu 69.99 lei, se precizează că articolul mai este disponibil doar în magazine în acest moment.

,,Cască de înot cu semnătura lui David Popovici. Material din 100% silicon. Produs conceput pentru înot. Model unisex, se adaptează oricărei conformații. Protejează împotriva stropilor de apă, însă, în timpul scufundării, apa pătrunde. Susținere excelentă, ideală pentru înot la orice nivel. Cască extensibilă, mărime unică. Adaptată pentru adulți și copii. Casca din silicon este foarte extensibilă și rezistentă la întindere, însă nu este rezistentă la agățare. Așadar, este recomandat să nu agățați materialul cu unghiile. Pentru rezistență optimă în timp, se recomandă clătirea cu apă dulce și uscarea în aer liber, departe de surse directe de căldură”, se arată pe site-ul magazinului online menționat mai sus.

Casca respectivă este produsă de „Arena Water Instinct”, o companie italiană fondată în anul 1973 de Horst Dassler și care este specializată pe articolele dedicate înotului.

Iar pe site-ul producătorului, ArenaRomania.ro, aceeași cască prezentată mai sus se vinde cu un preț fix de 95 de lei.

,,Cască înot din silicon personalizată. Nu conține PVC. 100% silicon”, se arată în descrierea de pe site-ul producătorului.

În urmă cu aproximativ trei ani, tot după o serie de performanțe bifate la Mondiale și Europene, David Popovici și-a scos echipamentul la licitație prin intermediul unei acțiuni caritabile. Atunci, ochelarii și casca pe care le-a folosit campionul au fost cedate cu peste 40.000 de euro. Banii au ajuns în cadrul fundației Hope and Homes for Children, care ulterior s-a ocupat de un caz umanitar care a avut-o în prim-plan pe Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială de junioare la canotaj.