Un grav accident rutier a avut loc la data de 22 iulie, în jurul orei 12:30, la intersecția străzilor Porolissum și Sărmaș din municipiul Zalău. Un tânăr motociclist de 22 de ani a fost transportat de urgență la spital, după ce un șofer de 43 de ani nu i-a acordat prioritate de trecere și l-a izbit în plin. În urma impactului violent, motocicleta a fost proiectată într-un autoturism parcat. Polițiștii Biroului Rutier Zalău au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii evenimentului.

Un accident rutier grav a mobilizat forțele de intervenție în municipiul Zalău. Totul s-a petrecut în jurul orei 12 și 30 de minute, când un apel la numărul unic de urgență 112 anunța un impact violent între un autoturism și o motocicletă.

Potrivit datelor oficiale transmise de Biroul de Presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, la fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii din cadrul Biroului Rutier Zalău pentru a efectua cercetări.

Din primele verificări efectuate de agenții de la serviciile rutiere implicate, s-a stabilit că un bărbat de 43 de ani, din municipiul Zalău, se deplasa la volanul unui autoturism pe strada Porolissum. În momentul în care a ajuns la intersecție și s-a angajat în efectuarea unui viraj la stânga pentru a pătrunde pe strada Sărmaș, acesta nu ar fi acordat prioritate de trecere. Șoferul a surprins și a accidentat în plin un motociclist de 22 de ani, tot din municipiul Zalău, care circula regulamentar din sens opus.

Impactul a fost extrem de puternic. În urma coliziunii, motocicleta a fost pur și simplu proiectată într-un alt autoturism, care se afla staționat regulamentar în intersecția dintre străzile Porolissum și Sărmaș.

Din păcate, în urma acestui eveniment rutier, tânărul motociclist de 22 de ani a suferit multiple leziuni. Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primele îngrijiri, după care acesta a fost transportat de urgență la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri de specialitate.

Polițiștii de la Biroul Rutier au demarat imediat procedurile de testare. Conducătorul auto de 43 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, arătând că nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Din cauza stării de sănătate și a rănilor suferite, motociclistul de 22 de ani nu a putut fi testat cu aparatul etilotest direct la fața locului. Acestuia urmează să îi fie recoltate probe biologice la spital, în vederea verificării cu exactitate a existenței alcoolemiei în sânge.

Oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj continuă cercetările în acest caz. A fost deschis un dosar penal, iar serviciile rutiere încearcă acum să stabilească toate cauzele și condițiile în care s-a produs acest accident care a blocat minute în șir traficul din zonă.