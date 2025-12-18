Primăriile din toată țara vor trebui să adopte hotărârile prin care unele taxe și impozite locale se vor aplica în anul 2026. Proiectul legislativ stabilește faptul că cine nu va crește taxele va rămâne fără o parte din fonduri de la bugetul de stat.

Guvernul a adoptat OUG pentru majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri se menține până în 2027. Astfel, primăriile din toată țara vor trebui să adopte hotărârile prin care unele taxe și impozite locale se vor aplica în anul 2026. Proiectul legislativ stabilește faptul că cine nu va crește taxele va rămâne fără o parte din fonduri de la bugetul de stat.

Mai exact, dacă impozitele stabilite de autoritățile locale pentru 2026 sunt mai mici decât cele pe 2025, atunci Ministerul Finanțelor poate ”sista temporar alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume pentru echilibrare, cu excepția cheltuielilor salariale și sociale obligatorii”.

”ART. 491- Indexarea impozitelor şi taxelor locale 1) Pentru anul fiscal 2026, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, cu excepția impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport , sumele respective sunt cele corespunzătoare indexării anuale, efectuate de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Dacă în cursul anului 2025 nu s-a efectuat indexarea, prin hotărâre a consiliului local, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate anual.” – se arată în documentul Guvernului.

Potrivit unui comunicat de presă al Palatului Victoria, transmis după ședința de Guvern, Consiliile locale vor aproba hotărârile privind cotele impozitelor și taxelor stabilite pentru anul 2026 – se arată în actul normativ.

Înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, autoritățile publice locale aveau obligația de adopta hotărârile cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar.

”Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a comunica Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanţelor publice hotărârile consiliului local în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării. Ordonanța de urgență introduce o nouă sancțiune pentru neadoptare a hotărârii de consiliu local, prin posibilitatea Ministerului Finanțelor de a sista temporar alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume pentru echilibrare, cu excepția cheltuielilor salariale și sociale obligatorii. Avantajul este că situația privind taxele și impozitele locale este clarificată până la 31 decembrie, în condițiile de întârziere a publicării pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare, urmare a întârzierii deciziei CCR.”, precizează Guvernul.

Noile reglementări adoptate de Guvern vor permite autorităților locale aprobarea de îndată de hotărâri ale consiliilor locale cu privire la impozitele și taxele locale, în limitele și în condițiile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele clarificări și ajustări introduse prin OUG:

Consiliile locale pot adopta hotărârile privind taxele și impozitele locale prin convocarea de îndată a ședințelor.

Celelalte taxe și impozite locale, altele decât cele pentru clădiri și terenuri, pot fi indexate cu rata inflației.

Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate prin PNRR.

Sunt operate corecții tehnice și de redactare, fără impact asupra conținutului reformei.”

Măsurile asigură clarificări pentru autoritățile locale și contribuabili, în acord cu angajamentele României prin PNRR, mai precizează Executivul.