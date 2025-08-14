Institutul Naţional de Statistică ne informează, printr-un comunicat transmis că:

În luna iulie 2025 preţurile de consum, pe total ţară, au crescut, în medie, cu 2,68% comparativ cu luna iunie 2025.

Comparativ cu luna decembrie 2024 preţurile de consum au crescut cu 5,84%.

Preţurile de consum, pe total ţară, în luna iulie 2025 au crescut în medie cu 7,84% comparativ cu luna iulie 2024.

La mărfuri alimentare, preţurile au crescut în luna iulie 2025, cu 0,39% faţă de luna precedentă. Creșteri mai mari de prețuri faţă de luna anterioară s-au înregistrat la următoarele produse: cafea, citrice și alte fructe meridionale, fructe proaspete , lapte de vacă, specialități de panificație, conserve din carne, pâine, carne de pasăre; conserve din fructe. Scăderi de prețuri faţă de luna anterioară s-au înregistrat la următoarele produse: cartofi, fasole boabe și alte leguminoase, mălai.

La mărfuri nealimentare, preţurile au crescut în luna iulie 2025, cu 5,06% faţă de luna precedentă. Creșteri mai mari de prețuri faţă de luna anterioară s-au înregistrat la: energie electrică, gaze, tutun, țigări, frigidere și congelatoare, ceasuri, aparate audio-video, articole sportive, autoturisme și piese de schimb, mașini de spălat, articole de igienă, cosmetice, lacuri și vopsele.