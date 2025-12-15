Federația Română de Volei anunță cu tristețe trecerea în neființă a celui care a fost marele jucător Teofil Chiș, fost coordonator al naționalei României.

Teofil Chiș s-a născut pe 9 februarie 1951 la Șimleul Silvaniei, acolo unde a și început voleiul. A mai jucat în carieră la U. Cluj Napoca și Dinamo București. Cu Dinamo a fost de patru ori campion al României.

Maestru Emerit al Sportului, cu naționala României a terminat pe locul 6 la Campionatul Mondial, din Mexic 1974, dar a câștigat medalia de bronz la Campionatul European 1977, din Finlanda.

De-a lungul carierei sale, voleibalistul Teofil Chiș a desfășurat o bogată și prestigioasă activitate în domeniul sportiv, participând la numeroase campionate naționale, balcanice și mondiale, atât cu echipa națională a României, cât și cu echipele de club la care a jucat. Pe întreg parcursul vieții, Teofil Chiș a fost pasionat de activitatea sportivă, perfecționându-și calitățile fizice și motrice în volei.

Activitatea sportivă a fost împărțită cu cea de ofițer de poliție, pe care a desfășurat-o atât la București, cât și la Șimleu. Pentru activitatea sa în Poliție a fost distins cu brevetul în semn onorific în serviciul Armatei Române. Pe tărâm sportiv, în anul 1977 a fost distins cu titlul de „maestru al sportului”, iar în anul 2008, i s-a acordat titlul de „maestru emerit al sportului” în volei.

La Șimleu a fost jucător și antrenor al echipei de volei „Silvania” la care a activat trei ediții în campionatul deviziei A, obținând locul III, după Dinamo și Steaua. S-a retras din activitatea sportivă în anul 1982, înregistrând un bilanț de 15 ediții de campionate naționale jucate în divizia A și aproximativ 150 de meciuri jucate pentru echipa națională de volei a României, unde a evoluat pe o perioadă de 5 ani.

În perioada 2008-2013 a fost director sportiv al Clubului Sportiv „Phoenix” din Șimleu.

Pentru toate performanțele și titlurile obținute pe parcursul carierei sale, Teofil Chiș a devenit cetățean de onoare al orașului Șimleu Silvaniei.