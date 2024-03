Rezultatele primelor partide nu play-off nu au adus surprize prea mari, cu excepția celui înregistrat de Corona Brașov. Elevii lui Laurențiu Lică au căștigat atât de categoric partida desfășurată cu Steaua București, încât brașovenii au fost aproapede a-și cumpăra un stetoscop pentru a mai putea auzi ”respirația ” steliștilor.

Primele două partide , programate vineri ,din play-off s-au încheiat cu victoria favoritelor. Campionii de la Arcada au câștigat clar, în minimum de seturi disputa cu SCM Zalău, iar Rapid București a trecut și ea de CSM Constanța, cu scorul de 3-1.

În partida desfășurată pe teren propriu, elevii lui Sergiu Stancu au fost tot timpul în control. Aaro Nikula 17 puncte și Roland Gergye 12 au fost principalii realizatori ai gazdelor , în timp ce pentru SCM Zalău, cele mai multe puncte le-a reușit Alexandru Ionescu -19.

CSM Arcada Galați, actuala campioană și favorite pentru viitorul titlu , a dominat de la început, conducând cu 6-1, 12-3, 19-10 și 21-12. Primul set s-a încheiat rapid cu scorul de 25-14. Arcada Galați a reușit să pună capăt setului doi cu scorul de 25-22, grație unei prestații solide din toate compartimentele terenului. SCM Zalău nu a pus problem nici în ultimul set al meciulu, câștigat de gazde cu scorul de 25-20 .

SCM Zalău , echipa de pe locul opt, adică ultimul din play-off are in componența lotului doi cubanezi , trei brazilieni , un sarb si un spaniol. La ce au fost necesare cheltuirea atâtor fonduri din banii zălăuanilor pentru transferuri, taxe de manager, transport și salarii consistente pentru locul opt, nu cred că poate fi oferită o explicație. Oricum , echipa SCM Zalău, se vede clar câți juicători români are în obiectiv de a ”promova”, ca să nu mai spunem despre zălăuani sau sălăjeni .

Rapid București a trecut și ea de CSM Constanța,cu scorul de 3-1, dar jucătorii lui Dragan Kobiljski au avut de tras din greu. Constănțenii au revenit în primul set de la 17-22 și l-au câștigat cu 27-25. Apoi în seturile 3 și 4 i-au dus pe giuleșteni în prelungiri. Deși gazdele plecau din postura de mari favorite, constănțenii au oferit o replică extrem de puternică și au fost la un pas să producă o mare surpriză în Giulești. În cele din urmă, gazdele s-a impus cu 3-1, după peste de 2 ore de joc și trei seturi încheiate în prelungiri.

David Dinculescu cu 19 puncte și Valentino Vidoni cu 18 puncte au ieșit în evidență de la CSM Constanța.

Meciurile 2 din play-off se dispută pe 27 martie,pe terenul echipelor mai slab clasate, respective la Zalău și la Constanța, ambele de la ora 18:00.

Ultimele două partide disputate din play-off – ul masculine au avut parte de sare și piper. La București, SCM U Craiova a condus cu 2-0 la seturi și apoi, în setul 4 a avut 20-15. Cele două formații au oferit un volei de calitate, iar finalul întâlnirii le-a adus motive de bucurie gazdelor. Dinamo București a crezut până la capăt în șansa ei. A egalat situația și s-a intrat în decisiv. Acolo, gazdele au ajuns la 12-8 și au beneficiat de minge de meci la 14-13. Elevii lui Dănuț Pascu au salvat-o și, la rândul său, au avut șansa să termine la 15-14 și 16-15. La 16-15, Dinamo a avut nevoie de reluarea video pentru a întoarce soarta jocului. O minge atinsă de blocajul Craiovei, pe care nimeni nu o văzuse, iar Dinamo București a câștigat de acolo cu 19-17, după o revenire miraculoasă.

Rezultatele cu surprize în privința scorului a fost înregistrat și de Corona Brașov. Elevii lui Laurențiu Lică au căștigat atât de categoric partida desfășurată cu Steaua București, încât brașovenii au fost aproape de a-și cumpăra un stetoscop pentru a mai putea auzi ”respirația” steliștilor.

Corona Brașov s-a impus cu scorul de 3-0 în fața echipei Steaua București . Revelaţia campionatului masculin de volei a învins-o pe vicecampioana CSA Steaua Bucureşti cu scorul sec de 3-0 , însă rezultatele ărimelor două seturi aproape că i-au lăsat fără suflare pe steliști. Corona a înregistrat victorii la seturi de 25-17, 25-14, iar în ultimul set, pe fondul relaxării gazdelor și a trezirii steliștilor , scorul a fost de 28-26 . Dacă ar fi să ne exprimăm în termeni populari, Corona Brașov i-a umilit atât de rău pe Steaua București, încât aproape că ”i-au ascultat cu urechea”.

Arcada Galați, Rapid București, Corona Brașov și Dinamo București conduc acum cu 1-0 la general. Meciurile 2 au loc pe terenul echipelor mai slab cotate în sezonul regulat. Se joacă după sistemul cel mai bun din trei meciuri sau primul la două victorii.