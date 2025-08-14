Județul Sălaj a achiziționat microbuzele electrice pentru transportul elevilor la un preț de două ori mai mic decât cele achiziționate în județul Olt, spre exemplu. Costul unui microbuz școlar în județul Sălaj, cu tot cu omologări, a fost de 118.000 euro, mult mai mic, comparativ cu județul Olt, care a plătit 262.000 pentru un microbuz similar.

Singurul județ din România care a achiziționat microbuzele școlare la un preț corect este județul Sălaj. Aici, prețul unui microbuz destinate transportului elevilor din județ a fost de 118.000 euro. Aceste microbuze au o capacitate de 16+1 locuri, sunt dotate cu facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități și beneficiază de tehnologii de siguranță modernă care oferă asistență șoferului pentru evitarea unor situații care pot conduce la accidente rutiere.

Proiectul, în valoare de 7,2 milioane de euro, a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și reprezintă nu doar modernizarea flotei de transport școlar, ci o investiție în viitorul copiilor.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a mulțumit tuturor factorilor implicați în realizarea acestei investiții, atât de importante pentru Sălaj.