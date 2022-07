În sfârșit, va exista VAR și în fotbalul românesc! Odată cu startul noului sezon, produs de Supercupa României dintre CFR și Sepsi, meci care va avea loc sâmbăta viitoare, pe 9 iulie, arbitrajul video va debuta și în țara noastră.

Alexandru Deaconu, șef al proiectului „VAR în România” a oferit detalii specifice despre felul în care implementarea va avea loc si modul in care va funcționa acest sistem.

În România VAR-ul o sa funcționeze similar față de alte campionate cum ar fi La Liga, Bundesliga sau Premier League. Dar având in vedere ca fondurile FRF pentru un arbitraj video sunt net inferioare față de aceste campionate puternice vor exista niște deosebiri.

Prima diferență este ca nu va exista un studio central, la București, ci camera VAR va fi realizată într-o mașină, care se va deplasa de la un stadion la altul.

A doua diferență este ca în marile campionate, numărul minim de camere TV cu care se filmează e de 10-12. În România, protocolul prevede cel puțin 7 camere.

VAR va fi disponibi în 3 competiții: în Liga 1 la toate jocurile, la partida de Supercupă, dar și în Cupa României. La Cupă însă, nu toate partidele vor beneficia de arbitraj video.

„Vor fi, probabil, meciuri pe stadioane și ale unor echipe din Liga a 3-a, unde infrastructura nu ne va permite să implementăm VAR”, a explicat Deaconu.

4 situații extrem de bine definite în care VAR-ul poate sa intervină

„Intervenția VAR e realizată de arbitrul VAR, atunci când consideră că arbitrul de centru a comis o eroare sau n-a văzut un incident anume, dar mai există și situația în care „centralul” solicită celor din cabina VAR să verifice o fază în care a luat o anumită decizie, dar nu e foarte sigur pe ceea ce a hotărât” a declarat Alexandru Deaconu, șef VAR România.

Sunt două situații în privința ultimei decizii care va fi luată după o fază controversată.

Când nu intervine VAR

Sunt câteva situații în care, deși un gol se înscrie teoretic în condiții neregulamentare sau care e precedat de o fază care încalcă Legile Jocului, VAR nu e mandatat să intervină:

Situație specială la penalty

Cu totul și cu totul aparte vor sta lucrurile în privința executării unui penalty. Conform Legilor Jocului, dacă în momentul executării, în suprafața de pedeapsă sunt intrați jucători de la ambele echipe, atunci arbitrul trebuie să decidă repetarea.

VAR însă se va implica în acest caz cu o singură condiție: dacă fotbalistul pătruns în careu are impact direct după ce mingea este respinsă de portar, de exemplu, joacă balonul sau împiedică un alt jucător să-l joace. Altfel, VAR nu va interveni.

ATENȚIE: Nu va interveni nici în situația ipotetică în care, spre exemplu, un coechipier al executantului ar fi intrat în careu până la același nivel cu acesta. Dacă „centralul” n-ar decide el repetare, atunci cabina VAR nu are în responsabilitate să schimbe decizia.

Cum se decide ofsaidul

Determinarea poziției de ofsaid se face automat, de către soft, sau manual, de către operatorul din cabina VAR, asistat de arbitrul VAR? La această întrebare există un răspuns în detaliu

5 DILEME ALE ARBITRAJULUI VIDEO

Deaconu: „Nu are voie să facă așa ceva. Toate discuțiile sunt înregistrate și dacă cineva va proceda într-un asemenea mod, va încălca protocolul VAR”

Deaconu: „Nu, sub nicio formă. VAR trebuie să aștepte tot timpul decizia „centralului” din teren, pentru că rolul VAR-ului e de a interveni atunci când se greșește. VAR nu poate avea o primă decizie din fața televizorului, prima decizie e întotdeauna cea de pe teren”

Deaconu: „În mod sigur, da, poate, pentru că arbitrul este cel care ia decizia. Voi sunteți în camera VAR, eu „central” și îmi ziceți în cască: «Alex, te rog să mergi să verifici pentru că din punctul nostru de vedere este penalty!». Iar eu am următoarea replică: «Nu! N-am ce să verific pentru că am fost foarte aproape, am controlat-o și pentru mine nu e penalty”