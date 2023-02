Polițiștii Serviciului Rutier au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani, din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, în timp ce conducea un autoturism, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Un dosar penal a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, pentru un bărbat de 35 de ani. Inspectorul principal de poliție Ioana Lavinia Lascău,purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, ne-a transmis:

”Duminică, 5 februarie a.c., la ora 14.01, pe D.N. 1 C, în localitatea sălăjeană Bârsău Mare, polițiștii Serviciului Rutier au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani, din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, în timp ce conducea un autoturism, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui autovehicul fără permis de conducere”.

Polițiștii sălăjeni continuă, zilnic, acțiunile în trafic. Se acţionează pe tronsoanele intens circulate ale drumurilor naţionale şi judeţene din județul Sălaj, pentru prevenirea accidentelor şi ambuteiajelor rutiere, pentru fluidizarea circulaţiei, pentru combaterea vitezei excesive, a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise, precum și a altor abateri de la normele rutiere, care pot genera accidente de circulație.

IPJ Sălaj face câteva recomandări preventive adresate conducătorilor auto:

Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule!

– Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare!

– Folosiţi corect luminile, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, ploaie abundentă, ninsoare sau ceaţă densă!

– Folosiţi centura de siguranţă – vă poate salva viaţa în caz de accident;

– Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice;

– Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Planificaţi-vă în aşa fel călătoriile, încât să nu parcurgeţi într-o zi mai mult de 300 de kilometri.

– Este chiar indicat să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele!

– Acordaţi un plus de atenţie conducerii prin intersecţiile nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau a altor autovehicule!”