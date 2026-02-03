A avut loc inaugurarea Satului Olimpic de la Milano, care va găzdui 1.500 de sportivi și membri ai echipelor în perioada 6–22 februarie. Acesta a fost inaugurat de către președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina încep oficial pe 6 februarie, însă unele sporturi încep competiția încă de pe 4 și 5 februarie, așa cum este cazul curlingului, al hocheiului pe gheață și al snowboardingului.

O parte a sportivilor participanți au sosit deja în Italia, iar luni Satul Olimpic din Milano, care va găzdui 1.500 de sportivi și membri ai echipelor în perioada 6–22 februarie, a fost inaugurat de către președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry.

Pentru că este ediția cu cea mai mare întindere ca suprafață, pe lângă Satul Olimpic din Milano mai este unul temporar și la Cortina d’Ampezzo, unde se vor caza 1.100 de sportivi și oficiali.

De asemenea, vor exista centre de cazare, de data aceasta în hoteluri deja existente, la Anterselva și Bormio, fiecare găzduind 400 de participanți. La Livigno vor fi 1.000, iar la Predazzo, peste 900 de persoane vor fi cazate într-o școală a Poliției Financiare italiene, care a fost renovată pentru Jocurile Olimpice. Aceasta va fi returnată poliției la sfârșitul competițiilor, completată cu două pavilioane noi.

Organizatorii s-au confruntat cu diverse critici în ultima perioadă, mai ales după ce s-a constatat că nu sunt gata cu pregătirile de infrastructură. Cu toate acestea, Kirsty Coventry, președinta CIO, a dat asigurări că toate problemele vor fi rezolvate până la începerea competițiilor.

În Milano, nemulțumirile s-au concentrat asupra patinoarului Santagiulia, o arenă cu 15.300 de locuri, care a suferit întârzieri la începerea lucrărilor și un progres lent al construcției. Arena a fost testată doar parțial în ianuarie, în timpul competițiilor interne, găzduind un număr limitat de spectatori.

Directorul executiv al Jocurilor Olimpice al CIO, Christophe Dubi, a declarat că arena va fi pregătită pentru competiție atunci când va conta cel mai mult.

Ediția din acest an marchează și revenirea mult așteptată a jucătorilor din NHL la competiția olimpică pentru prima dată din 2014, un impuls major pentru turneul masculin de hochei pe gheață și una dintre atracțiile principale ale competiției.

Noul Sat Olimpic din Milano, construit în zona abandonată a gării Porta Romana, cuprinde șase blocuri. După Jocurile Olimpice, cartierul va deveni o zonă rezidențială permanentă pentru studenți, oferind 1.700 de locuri de cazare subvenționate, incluzând bucătării comune, extrem de necesare într-un oraș cu șase universități și cu o ofertă redusă de locuințe la prețuri accesibile.

Conform unei relatări a Associated Press, sportivii erau deja în Satul Olimpic când a avut loc ceremonia de inaugurare, fiecare dintre țările participante personalizându-și locuința temporară prin afișarea steagurilor. Sportivii au tot ce le trebuie în interiorul Satului Olimpic, de la mâncare până la distracții.

La sosire, sportivii primesc gratuit un telefon pliabil Samsung Galaxy Z Flip7, în ediție specială, decorat cu lauri olimpici, destinat exclusiv concurenților.

Aproape 3.000 de sportivi vor evolua la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina în 16 discipline sportive (schi alpin, biatlon, bob, schi fond, curling, patinaj artistic, patinaj viteză, patinaj viteză short-track, schi freestyle, hochei pe gheață, sanie, combinată nordică, skeleton, sărituri cu schiurile, schi montan, snowboard). România are o delegație de 29 de sportivi.