Construcția a încă 8 grădinițe moderne și prietenoase cu mediul este finanțată de ministerul dezvoltării, patru dintre ele urmând să fie construite în orașele din Transilvania. În municipiul Zalău se vor construi creșe mari, pentru 100-110 copii.

Ministerul Dezvoltării a anunțat că a fost aprobată realizarea a 8 noi construcții de creșe prin Programul național de construcție de creșe, lansat de Ministerul Dezvoltării în anul 2021, anunță ministrul Cseke Attila. Numărul total al creșelor aprobate pentru a fi construite, la nivel național, crește, astfel, la 60.

”Ministerul Dezvoltării susține dezvoltarea echilibrată a localităților și sprijină tinerele familii, motiv pentru care, în fiecare municipiu reședință de județ și municipiu am aprobat construirea unei creșe sau două acolo unde numărul locuitorilor depășește 100.000. Am aprobat finanțarea pentru 52 de creșe, iar acum am aprobat încă 8 noi construcții”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul dezvoltării a mai precizat că, în urma aprobării finanțării, construirea acestor creșe moderne intră în proces de achiziție publică și, ulterior, vor putea fi demarate lucrările de construcție.

Conform actului normativ aprobat, se vor construi creșe mici, cu o capacitate de 40 de antepreșcolari în Constanța (2), Sebeș și Carei, iar în Timișoara și Piatra Neamț vor fi construite creșe de dimensiuni medii. În Bacău și Zalău, se vor construi creșe mari, pentru 100-110 copii.