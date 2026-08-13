O intervenție maraton a pompierilor sălăjeni a salvat sute de animale din calea flăcărilor, în localitatea Racâș. Un incendiu violent, izbucnit de la un foc în spațiu deschis, a mistuit o hală de 800 de metri pătrați și sute de baloți de fân, mobilizând echipaje din mai multe subunități ale ISU Sălaj.

Un incendiu de proporții a mobilizat forțe importante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolissum al județului Sălaj. Alerta a fost dată în a doua parte a după-amiezii, în jurul orei 16:10, când dispeceratul a fost sesizat cu privire la un incendiu izbucnit la un depozit de plante furajere balotate din localitatea Racâș. Dimensiunea evenimentului a impus trimiterea imediată la fața locului a unor echipaje complexe. Au intervenit salvatorii din cadrul Stației Hida, ai Punctului de Lucru Sânmihaiu Almașului și ai Secției Jibou, care au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă. În sprijinul lor a fost trimisă și o autospecială pentru munca operativă de la Detașamentul de Pompieri Zalău.

La sosirea primelor echipaje, flăcările se manifestau violent la o hală masivă, plină cu baloți de fân, întinsă pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. Situația a fost una critică, deoarece exista un pericol iminent de propagare a focului la un adăpost de animale aflat în imediata vecinătate. Concomitent cu operațiunile grele de localizare și limitare a incendiului, pompierii au demarat o cursă contra cronometru pentru salvarea animalelor. Intervenția rapidă a salvatorilor a făcut posibilă evacuarea în totală siguranță a unui număr de aproximativ 200 de ovine, prevenind astfel o adevărată tragedie.

Misiunea a fost extrem de dificilă din cauza cantității uriașe de material combustibil. Din estimările preliminare, în interiorul halei se aflau între 500 și 600 de baloți mari de fân, greutatea fiecăruia fiind evaluată între 600 și 800 de kilograme. Pentru a ajuta pompierii în gestionarea focului, la locul evenimentului a acționat și un buldoexcavator pus la dispoziție de Primăria Hida, utilaj cu ajutorul căruia s-au putut îndepărta materialele aprinse.

Lupta cu flăcările a durat mai bine de 10 ore. Pompierii militari au reușit să lichideze complet incendiul abia în cursul nopții, în jurul orei 03:00. În urma cercetărilor efectuate de specialiști, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea unui foc deschis în spații deschise. Flăcările s-au propagat inițial de la vegetația uscată din zonă și au cuprins rapid depozitul de furaje. Bilanțul final indică pagube materiale însemnate. Au ars în totalitate hala de depozitare și aproximativ 800 de baloți rotunzi de plante furajere.