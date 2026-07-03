Alertă în această după-amiază pe drumul dintre localitățile Meșeșenii de Jos și Crasna. Un autoturism a fost cuprins de flăcări în zona compartimentului motor, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor din Zalău și a voluntarilor din Crasna. Din fericire, șoferul și pasagerii au reușit să iasă la timp din mașină, astfel că nu s-au înregistrat victime. Reprezentanții ISU Sălaj au confirmat că incendiul a fost lichidat rapid, iar în aceste momente se lucrează pentru curățarea carosabilului.

Momente de panică în traficul din județul Sălaj, în această după-amiază. Alarma s-a dat la ora 14:35, când salvatorii au fost solicitați să intervină de urgență pe tronsonul de drum care leagă localitățile Meșeșenii de Jos și Crasna. Un autoturism aflat în mers a fost cuprins de un incendiu violent.

Informațiile au fost confirmate oficial de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolissum al județului Sălaj, locotenent-colonel Lucian Andrei Jacodi. Potrivit reprezentanților ISU, la fața locului s-au deplasat imediat pompierii militari din cadrul Detașamentului Zalău. În sprijinul acestora au venit rapid și pompierii civili de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Crasna.

La sosirea primelor echipaje operative, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum în zona compartimentului motor al autoturismului. Flăcările amenințau să se extindă rapid și la habitaclul mașinii. Pompierii au acționat imediat cu furtunurile cu apă și au reușit să localizeze și să lichideze focul în scurt timp, limitând astfel proporțiile dezastrului.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident. Ocupanții mașinii au simțit mirosul de fum, au tras imediat pe dreapta și s-au autoevacuat la timp, înainte ca flăcările să devină de necontrolat. Nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale sau de transport la spital.

După stingerea flăcărilor, echipele de intervenție au rămas la fața locului pentru a asigura măsurile de prevenire a unui nou focar. În aceste momente, pompierii lucrează intens pentru îndepărtarea tuturor efectelor negative ale evenimentului și pentru curățarea carosabilului, astfel încât traficul rutier în zonă să se poată desfășura în condiții de deplină siguranță. Specialistii urmează să stabilească exact care a fost cauza tehnică de la care a pornit focul.