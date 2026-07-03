Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineata in localitatea Aghires, unde acoperisul unei locuinte si o masina au fost mistuite de flacari. Pompierii din cadrul Detasamentului Zalau au intervenit de urgenta cu trei autospeciale pentru a opri extinderea dezastrului la casele din jur. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita, insa pagubele materiale sunt insemnate. Reprezentantii ISU Salaj suspecteaza ca totul a pornit de la un scurtcircuit electric.

Alarma s-a dat in aceasta dimineata, in jurul orei 05:10. Un apel la numarul unic de urgenta 112 anunta ca flacarile au cuprins acoperisul unei case din localitatea Aghires.

La fata locului s-au deplasat rapid mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Salaj. Cand pompierii de la Detasamentul Zalau au ajuns la adresa indicata, incendiul se manifesta deja cu o violenta extrema. Flacarile uriase inghitisera intregul acoperis, dar si terasa locuintei, desfasurandu-se pe o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati.

Din cauza temperaturilor ridicate si a violentiei focului, acesta s-a extins rapid si la un autoturism parcat in imediata apropiere. Masina a fost grav avariata, in special in zona compartimentului motor.

Misiunea salvatorilor a fost una contracronometru. Pentru lichidarea incendiului au intervenit de urgenta 2 autospeciale de stingere si 1 autocisternă. Pompierii salajeni au creat un dispozitiv de protectie si au reusit sa localizeze focul la timp. Interventia lor prompta a impiedicat propagarea flacarilor la restul constructiei, dar si la cladirile si proprietatile invecinate, evitand astfel o tragedie si mai mare.

Din fericire, proprietarii au reusit sa iasa la timp din locuinta. Nu au fost inregistrate victime si nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale sau de transport la spital. Totusi, bilantul pagubelor este unul dureros. Au fost distruse elemente importante din structura acoperisului, terasa a fost complet prapadita, numeroase bunuri din interior au fost degradate, iar autoturismul a fost distrus in proportie mare.

Dupa ce au stins ultimele focare, pompierii au demarat primele cercetari pentru a stabili de la ce a pornit totul. Cauza probabila indicata de specialisti este un scurtcircuit provocat de un conductor sau un cablu electric defect, neizolat corespunzator ori care avea izolatia deteriorata.

In urma acestui eveniment, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Salaj reaminteste tuturor cetatenilor cat de importanta este verificarea periodica a instalatiilor electrice, apelarea doar la specialisti autorizati si remedierea imediata a defectiunilor, pentru a preveni astfel de drame care pot distruse intr-o clipa munca de o viata.