O intervenție de amploare a Inspectoratului pentru Situașii de Urgență Porolissum al județului Sălaj a avut loc în Zalău. Incendiul pe strada 22 Decembrie a provocat pagube majore .

Un incendiu puternic a izbucnit în municipiul Zalău, mobilizând forțe impresionante din cadrul Detașamentului de Pompieri local. Flăcările s-au manifestat violent pe strada 22 Decembrie, afectând mai multe construcții pe o suprafață de aproximativ 350 mp.

Șase persoane au reușit să se autoevacueze la timp. Două dintre acestea au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri medicale de la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, refuzând ulterior transportul la spital.

Pompierii au reușit să limiteze propagarea flăcărilor la casa de locuit din apropiere și au evacuat două butelii, prevenind o posibilă explozie. Din primele cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost un cablu electric defect sau cu izolația deteriorată.

Datorită curajului și eficienței pompierilor zălăuani, un incident care ar fi putut avea consecințe tragice a fost ținut sub control, efortul lor fiind, încă o dată, bariera critică în calea flăcărilor.

Efortul susținut al echipajelor de intervenție a făcut diferența , profesionalismul lor fiind singurul care a împiedicat transformarea pagubelor materiale într-o adevărată tragedie umană.