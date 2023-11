Începe Campionatul Mondial feminin de handbal, care se va desfășura între 29 noiembrie și 17 decembrie, în Danemarca, Norvegia și Suedia. La turneul final sunt calificate 32 de formații, împărțite în 8 grupe cu câte 4 echipe.

Campionatul Mondial feminin de handbal se va desfășura în Danemarca, Norvegia și Suedia. A 26-a ediție a Campionatului Mondial va rămâne în istorie drept prima ediție care se desfășoară în 3 țări și pentru prima dată cu Suedia printre organizatoare. România face parte din grupa E, alături de Danemarca, Serbia și Chile.

Cele 3 țări nordicecare au primit acceptul de organizare a turneului final au anunțat orașele unde se vor disputa partidele. Se va juca la Herning, o sală cu 15.000 locuri și Frederikshavn, unde sunt 2.800 locuri, în Danemarca, Stavanger, cu 5.000 locuri și Trondheim cu 8.800 locuri în Norvegia, dar și în Suedia, la Helsingborg, unde sala are (5.500 locuri și Goteborg , într-o sală cu 12.000 locuri).

Partidele din cele patru grupe principale se vor juca la Herning, Frederikshavn, Goteborg și Trondheim, „sferturile” la Herning și Trondheim, iar meciurile de clasament, semifinalele și finalele la Herning.

Naționala tricoloră va debuta vineri, 1 decembrie, de la ora 19:00, cu Chile, duminică va juca tot de la ora 19:00, cu Serbia, iar marți de la 21:30, cu Danemarca.

Dacă se vor confirma calculele făcute de specialiști, România se va califica în grupa principală alături de Danemarca și Serbia, iar cele 3 se vor întâlni cu Germania, Polonia și Japonia, formații favorite în grupa F.

Crina Pintea, handbalista celor de la CSM București, are încredere că naționala feminină de handbal a României va face un Campionat Mondial bun. Înaintea plecării spre Campionatul Mondial, Crina Pintea a declarat că grupa din care face parte România este una accesibilă. Aceasta a mai spus că atmosfera din cadrul lotului este una foarte bună și își dorește să se întoarcă în țară cu o medalie.

„Nu mi se pare o grupă foarte grea, însă depinde foarte mult de noi, întotdeauna când am mers la un astfel de campionat a contat ce am făcut noi. E un pic mai uşor faţă de anii trecuţi, când întâlneam echipe foarte puternice de la început. Pare că e un pic norocul de partea noastră, îmi doresc foarte mult să ne facem treaba bine şi să ne îndeplinim obiectivul. Atmosfera este foarte bună, am foarte mare încredere şi simt o energie bună. Eu nu simt nicio presiune, merg din 2012 la Mondiale sau Europene, întotdeauna s-a vorbit de o medalie, dar eu mă bucur de handbal. Îmi doresc, normal, medalia, dar trebuie să luăm totul pas cu pas, meci cu meci, drumul este foarte lung. O să dăm tot ce avem mai bun, ca să ne bucurăm şi pe noi, dar şi pe fani”, a declarat Crina Pintea, înaintea plecării spre Campionatul Mondial.