Un proiect de lege depus în Parlament propune pedepsirea aspră a celor care truchează competițiile sportive din România. Inițiativa legislativă introduce în premieră infracțiunea de manipulare sportivă în Codul Penal, stabilind pedepse cu închisoarea de până la 4 ani pentru blaturi, corupție și implicarea în mafia pariurilor ilegale.

Măsuri drastice pentru curățarea sportului românesc de corupție. Deputatul Cristian Brian, care ocupă și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a depus în Parlament un proiect legislativ extrem de important. Acesta propune incriminarea explicită și autonomă a manipulării competițiilor sportive, un demers considerat absolut esențial pentru protejarea integrității fenomenului.

Inițiatorul a explicat printr-un comunicat oficial că își dorește ca sportivii, cluburile și fanii să fie protejați de o lege clară, care să elimine definitiv celebrele blaturi, înțelegerile ascunse și rețelele de pariuri ilegale. Acest fenomen nociv este unul de lungă durată în România. El a început încă din perioada comunistă, când sportul era o armă de propagandă, a continuat cu celebra Cooperativă din anii 90 și a ajuns până la scandalurile recente de corupție care macină în special ligile inferioare din fotbal, dar și din alte discipline sportive. Până în prezent, această gaură neagră din sistem nu a fost legiferată în mod expres.

Noul proiect de lege vine să acopere această lacună gravă și introduce o definiție penală distinctă. Textul vizează direct atât actorii din interiorul fenomenului, cât și persoanele externe care influențează rezultatele. Astfel, fapta oricărui director, administrator, sportiv, arbitru sau membru al comisiilor sportive care pretinde ori acceptă bani sau alte foloase pentru a altera în mod fraudulos rezultatul unui meci se va pedepsi cu închisoarea de la 6 luni la 4 ani, interzicerea unor drepturi sau amendă penală. Aceeași pedeapsă severă se va aplica și celor care oferă sau promit sume de bani, tentativa fiind și ea pedepsită de lege.

În prezent, din cauza lipsei unei legi specifice în Codul Penal, autoritățile sunt obligate să folosească încadrări juridice indirecte, cum ar fi înșelăciunea sau corupția generală, aspecte total nemulate pe specificul sportului. Noua inițiativă apare la aproximativ 4 luni după un apel disperat făcut de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Acesta ceruse public modificarea de urgență a Codului Penal, explicând că în spatele meciurilor trucate nu stau simple decizii individuale ale unor jucători sau antrenori, ci rețele de crimă organizată și mafie similare cu cele din traficul de droguri sau spălarea de bani. Prin acest proiect, România se aliniază în sfârșit la tendințele europene în lupta împotriva corupției din sport.