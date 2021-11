Colegiul Național Simion Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei (Școală Europeană din 2018, Școală-Ambasador din 2020) găzduiește în acest an școlar un nou proiect Erasmus+ pe tema incluziunii în procesul de predare-învățare-evaluare. Este vorba despre un proiect de mobilități adresate cadrelor didactice dornice de a urma cursuri de perfecționare în străinătate, în urma cărora să își îmbunătățească metoda de lucru cu toți elevii, dar mai ales cu cei aparținând secției minorități, întrucât una dintre nevoile instituționale ce a dat naștere acestui proiect este necesitatea obținerii unor rezultate mai bune la examenul național de

bacalaureat și în cazul elevilor de etnie maghiară.

Titlul proiectului este Promoting Inclusive Educational Approaches/ Promovarea abordărilor pedagogice incluzive, se încadrează în acțiunea cheie 1, Mobilitatea persoanelor în scop educațional, fiind un proiect de mobilitate pentru personalul din învățământul școlar (2020-1-RO01-KA101-078544). Presupune participarea a zece cadre didactice, iar șapte dintre acestea au urmat deja cursuri de formare organizate de Europass, Teacher Academy, în Florența, Italia ( A European School for All Children ) și Nisa, Franța ( Designing Inclusive Learning Environments – ILE- to Support all Students ( DILEs) ). Ambele cursuri s-au desfășurat în intervalul 6-11 septembrie 2021.

Caracterul cursurilor a fost unul complex, atât etnic (dedicat multiculturalității și interculturalității), cât și etic, deontologic, întrucât incluziunea școlară nu îi privește doar pe elevii minorităților naționale, ci pe toți elevii, cu diferitele lor temperamente și nevoi.

Substanța cursurilor tocmai aceasta a fost: înțelegerea faptului că incluziunea trebuie să fie un tratament aplicat tuturor elevilor, fie că aceștia au nevoi educaționale speciale, că vorbesc limba română ca limbă ce nu le este nativă, fiind membrii unei minorități naționale, că provin dintr-un mediu dezavantajat sau, pur și simplu, întâmpină dificultăți de învățare din diverse alte cauze. Amintim un set de principii enunțate la curs menite să faciliteze incluziunea tuturor elevilor, să creeze un climat propice învățării și să confere o stare de bine atât de necesară în clasă: stabilirea unor reguli standard de comportament prin care toți să se

simtă respectați și în siguranță, impunerea acestor reguli prin stabilirea unor consecințe în cazul nerespectării lor, tratarea cu blândețe a diverselor devieri comportamentale, rezolvarea acestora în privat. De asemenea, tratament incluziv înseamnă ca profesorul să își contruiască modalități pentru a asculta diversele doleanțe ale elevilor în vederea rezolvării conflictelor, dar și pentru a se simți parte dintr-un întreg și implicați în procesul de învățare; conștientizarea diferitelor nevoi/ vulnerabilități ale elevilor, construirea unui sistem de învățare unitar, crearea unui climat pedagogic calm și plin de sens pentru elevi; acordarea

diferitor posibilități/ modalități prin care ei să arate ceea ce au învățat. Nu în ultimul rând, poate cea mai înțeleaptă strategie de incluziune este aceea de a nu compara evoluția unui elev cu a altuia; învățarea nu este o competiție, e un proces permanent, o călătorie. Dobândirea acestor cunoștințe a fost facilitată de lucrul pe platforme electronice.