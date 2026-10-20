Rolul judecătorilor ca barieră de protecție a societăților în fața haosului din trafic este reconfirmat de noua decizie penală definitivă la Judecătoria Zalău. Un șofer prins de două ori în aceeași noapte cu alcoolemii uriașe, conducând deși și se suspendă dreptul, a primit o pedeapsă rezultantă de 3 ani de închisoare. Dosarul evidențiază complexitatea muncii de magistrat, o activitate de importanță critică, dar extrem de expusă, în care judecătorii trebuie să gestioneze sfidarea flagrantă a legii și să asigure ordinea publică.

Siguranța pe drumurile publice depinde în mod direct de fermitate cu care justiția răspunde actelor de iresponsabilitate extremă. O analiză profundă a activității judiciare scoate la iveală cazuri șocante, în care magistrații sunt obligați să intervină pentru a stopa adevărate pericole publice. Într-un astfel de dosar soluționat definitiv la Judecătoria Zalău, un bărbat a demonstrat o nepăsare totală față de normele legale și viața concetățenilor săi. Acesta a fost depistat în trafic de două ori în aceeași noapte, la un interval de două ore și 20 de minute, conducând același autoturism pe arterele municipiului. Prima oprire a avut loc în jurul orei 01:00, iar analizele de sânge au indicat o alcoolemie uriașă, de 3,25 g/l alcool pur în sânge. Polițiștii i-au reținut pe loc permisul și l-au informat că nu mai are dreptul de a conduce. Sfidarea a fost însă totală. La doar 30 de minute după ce a semnat înștiințarea, bărbatul sa urcat din nou la volan, fiind prins din nou de aparate de control în jurul orei 03:20, de această dată având o îmbibație de 2,67 g/l.

Dincolo de cifrele alarmante, speța pune în lumină importanța vitală, dar și gradul înalt de periculozitate al profesiei de judecător. Într-o societate tot mai tranzitată, magistrații devin scutul de apărare în fața unor comportamente infracționale recidivante. Să analizezi probele și să impui constrângeri legale unor indivizi care ignoră complet autoritatea poliției implică un consum psihic uriaș și o expunere directă în fața răzbunării sau agresivității. Judecătorul de caz a subliniat în motivare că simplu fapt că nu sa produs un accident grav sau vătămări corporale nu șterge cu nimic starea extremă de pericol creat pe drumurile publice. Pentru cele trei fapte comise, instanța a stabilit pedepse individuale de 2 ani și 2 luni, 1 an și 6 luni, respectiv 1 an de închisoare. Datorită procedurii simplificate și recunoașterii integrale, limitate au fost reduse.

Prin aplicarea mecanismelor juridice de contopire, magistratul a calculat pedeapsa cea mai mare la care a adăugat sporul obligatoriu de 10 luni, rezultând o condamnare de 3 ani de închisoare. Ținând cont de lipsa antecedentelor penale și de integrare socială, judecătorul a dispus suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 4 ani. Pe lângă această măsură, magistrații au impus interzicerea dreptului de a conduce pentru o muncă de 4 ani, obligația de a urma un program de reintegrare și prestarea a 110 zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Primărie sau la Spitalul Județean. This hotărâre fermă reconfirmă că munca magistraților rămâne pilonul central care garantează că legea este respectată, chiar și în fața celor mai sfidătoare comportamente.