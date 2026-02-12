Începând din luna februarie, doar profesorii și angajații din educație cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv vor beneficia de indemnizație de hrană, prevede un ordin publicat în Monitorul Oficial.

Începând din luna februarie, doar profesorii și angajații din educație cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv vor beneficia de indemnizație de hrană, prevede un ordin publicat marți în Monitorul Oficial.

Până în prezent, pragul de acordare pentru indemnizația de hrană lunară era salariul de 8.000 de lei net, potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 4.441/2024.

Ordinul ministrului Educației privind acordarea indemnizației de hrană personalului din sistemul de învățământ de stat nr. 3.185/2026 a fost publicat, în Monitorul Oficial.

„Art. 1. – (1) Pentru personalul din sistemul de învățământ de stat, acordarea indemnizației de hrană se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază. (2) Indemnizația de hrană se acordă personalului din sistemul de învățământ de stat al cărui salariu lunar net format din drepturile salariale aferente funcției de bază, altele decât indemnizația de hrană, este de până la 6.000 lei inclusiv.”, se precizează în ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar”.

Prevederile ordinului se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că profesorii și angajații din învățământ vor primi indemnizația odată cu salariile din luna februarie 2026.