Gianni Infantino pare tot mai aproape de o nouă realegere la conducerea FIFA. Deși s-a confruntat cu o puternică opoziție din partea marilor federații europene, președintele în exercițiu beneficiază de sprijinul masiv al națiunilor mai mici și al blocurilor din afara Europei. În lipsa unui contracandidat puternic, adversarii săi iau în calcul o nouă strategie: limitarea puterilor prezidențiale.

Gianni Infantino se îndreaptă cu pași mari spre un nou mandat în fruntea FIFA, în ciuda celei mai mari crize din cei 10 ani de când conduce fotbalul mondial. Surse din mediul sportiv internațional arată că negocierile din culise au schimbat radical balanța puterii, iar relațiile pe care elvețiano-italianul de 56 de ani le-a construit de-a lungul timpului s-au dovedit a fi extrem de solide.

Problemele liderului FIFA au început după eșecul unui proiect uriaș. Este vorba despre propunerea de a vinde investitorilor privați o participație de 20% din competițiile organizației, inclusiv din Cupa Mondială. Planul a stârnit revolta unor foruri puternice precum UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal și CONCACAF. Chiar dacă proiectul a fost abandonat, tensiunile au rămas la cote înalte. Mai multe federații importante din Europa, printre care și cea din Franța, și-au retras public sprijinul pentru Infantino.

Totuși, calculele pentru alegeri sunt extrem de dificile pentru opoziție. Pentru a câștiga scrutinul prezidențial, orice candidat are nevoie de voturile unei mari părți din cele 211 asociații membre ale FIFA. La Congres, fiecare țară are un singur vot. Acest sistem oferă o pondere egală națiunilor mici, care îl susțin ferm pe actualul președinte. Federațiile din Africa și Oceania apreciază atenția acordată de Infantino și fondurile alocate pentru dezvoltare, declarându-și loialitatea totală. De exemplu, în fotbalul african, sprijinul rămâne neclintit, existând zvonuri că federații puternice precum cea din Maroc ar fi primit promisiuni privind organizarea finalei Cupei Mondiale din 2030. Deși FIFA a negat aceste informații, realitatea arată că blocurile din afara Europei nu sunt interesate de disputele politice de la nivelul UEFA.

În plus, oponenții se tem că o înfrângere la urne nu ar face decât să îi consolideze poziția actualului lider. Nume grele din fotbal, cum ar fi Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului Paris Saint-Germain, sau Victor Montagliani, șeful CONCACAF, au fost vehiculate ca posibili contracandidați. Însă aceștia au refuzat să intre în cursă fără garanția unei coaliții globale solide. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este fixat pe 18 noiembrie, iar timpul joacă în favoarea actualului președinte.

În acest context, opoziția europeană își schimbă strategia. Dacă Infantino nu poate fi învins la urne în cadrul alegerilor din 18 martie 2027, eforturile se vor concentra pe modificarea structurii de guvernanță a FIFA. Oficialii europeni analizează posibilitatea de a reduce puterile concentrate în mâinile președintelui și de a le transfera către un secretar general numit. Miza devine astfel controlul deciziilor comerciale și strategice, pentru a asigura o mai mare transparență în interiorul celei mai bogate federații sportive din lume.