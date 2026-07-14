Direcția Județeană de Statistică Sălaj a publicat ultimele date oficiale privind evoluția prețurilor de consum în luna iunie 2026 . Analiza specialiștilor arată o realitate dură pentru buzunarele românilor: rata anuală a inflației a atins pragul de 10,42% comparativ cu luna iunie a anului trecut . Deși la unele alimente de bază s-au înregistrat ușoare ieftiniri de sezon, facturile la utilități și tarifele pentru servicii continuă să crească galopant, punând o presiune uriașă pe bugetul familiilor .

Datele oficiale transmise de statisticienii din Sălaj arată că, în luna iunie 2026, prețurile de consum au rămas relativ stabile față de luna mai, însă saltul este uriaș dacă privim evoluția pe termen lung . Raportat la sfârșitul anului trecut, prețurile au urcat deja în medie cu aproape 4% . Cea mai mare creștere anuală se înregistrează în sectorul serviciilor, unde tarifele au explodat pur și simplu, fiind urmate îndeaproape de scumpirile masive la mărfurile nealimentare și de cele din sectorul alimentar.

La capitolul alimente, coșul zilnic a fost salvat parțial în iunie de produsele de sezon. Cele mai mari scăderi de preț s-au înregistrat la cartofi și la fructele proaspete. De asemenea, fasolea boabe, mălaiul, făina, untul și ouăle au cunoscut ieftiniri ușoare. Pe de altă parte, s-au scumpit vizibil citricele, zahărul, margarina și laptele de vacă . Tendința de creștere s-a menținut și la carnea de bovine, la pâine, dar și la carnea de pasăre .

În categoria mărfurilor nealimentare, facturile la utilități au dat cea mai grea lovitură . Românii au plătit mult mai mult pentru energia electrică și pentru gazele naturale, creșteri influențate direct de modificările legislative privind eliminarea schemelor de sprijin și a plafoanelor de preț . S-au mai scumpit lacurile și vopselele, aparatele audio-video și încălțămintea din piele . Vești bune au venit doar de la pompă, unde benzina și motorina s-au ieftinit substanțial . În paralel, tarifele la servicii au continuat să crească, transportul aerian interurban conducând detașat topul scumpirilor din această lună.