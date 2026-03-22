SC CORAL IMPEX SRL , IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 30009/06.04.2022 INCHEIAT CU MUNICIPIUL ZALAU.

In conformitate cu Programul Unitar de Actiune si cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 30.03.2026-01.04.2026, in intervalul orar 09.00 – 15.00 va efectua actiunea de deratizare pe domeniul public de pe raza municipiului.

Produsul utilizat este :

FACORAT PASTA avizat de Ministerul Sanatatii, cu norma de utilizare de 10 kg/ha./100 g/statie

Pentru FACORAT PASTA in caz de:

Inhalare : Indepartati persoana in cauza de zona de pericol intr-o zona de aer liber.In caz de incertitudine sau in prezenta de simptome a se consulta un medic.

Contact cu pielea: A se indaparta imbracamintea contaminata.A se spala imediat si din abundenta cu apa si sapun.In caz de iritatii a se consulta un medic.

Contact cu ochii : A se spala imediat si din abundenta cu apa, tinand ochii bine deschisi.A se indeparta lentilele de contact, daca este cazul, si a se continua clatirea ochilor timp de cel putin 15 minute.In caz ca iritatia persista consultati un medic.

Ingerare Clatiti gura cu apa fara a inghiti.Contactati imediat un medic sau cel mai apropiat Centru impotriva Otravirilor.A nu se administra nimic pe cale orala daca persoana este inconstienta sau fara indicatia unui medic.Induceti voma doar la indicatia medicului.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a municipiului ZALAU să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0260/654286 sau e-mail:coral_zalau@coralimpex.ro

