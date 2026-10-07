INFORMARE

SC CORAL IMPEX SRL , IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 30009/06.04.2022 INCHEIAT CU MUNICIPIUL ZALAU.

In conformitate cu Programul Unitar de Actiune si cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 12.10.2026-16.10.2026, in intervalul orar 09.00 – 15.00 va efectua actiunea de deratizare, dezinsectie si larvicidare pe domeniu privat (scari de bloc) si in perioada 19.10.2026-21.10.2026, in intervalul orar 09.00 – 15.00 va efectua actiunea de deratizare pe domeniul public de pe raza municipiului.

Produsele utilizate sunt:

CY 10, avizat de Ministerul Sanatatii, cu o concentratie a solutiei de lucru de 0,03 ml produs /1.000 mp.

VECTOBAC WG avizat de Ministerul Sanatatii, cu o concentratie a solutiei de lucru de 200 g /10 litri apa /10.000 mp.

VARAT PASTA avizat de Ministerul Sanatatii, cu norma de utilizare de 10 kg/ha./100 g/statie

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Pentru CY 10 in caz de:

Contactul cu pielea: spalati cu multa apa si sapun.

Contactul cu ochii: spalati imediat cu multa apa si consultati medicul

Ingerare: NU se va induce stare de vomă. Obtineti asistenta medicala imediat.

Inhalare: Conduceti subiectul la aer curat / liber, tineti-l la cald si in repaus.

Pentru VECTOBAC WG in caz de:

Contactul cu ochii : Se va spala bine cu multa apa, inclusiv sub pleoape.Daca persista iritatia oculara, se va consulta un medic specialist.

Contactul cu pielea: spalati cu apa din abundenta si sapun, scoateti hainele contaminate.

Inhalare: Conduceti subiectul la aer curat / liber. Daca respira neregulat consultati imediat medicul.

Ingerare: Se va clati gura. Niciodata nu se va incerca sa se forteze o persoana inconsienta sa inghita.NU se va induce stare de vomă. Obtineti asistenta medicala imediat.

Pentru VARAT PASTA in caz de:

Inhalare: Indepărtați victima de zona periculoasă. Asigurați-vă că este aer curat. În caz de dubiu sau dacă prezentați simptome, consultați un medic.

Contactul cu pielea: Indepărtați imediat hainele contaminate. Spălați imediat și din abundență cu apă și săpun. În caz de iritație a pielii, consultați un dermatolog.

Contactul cu ochii: Spălați imediat și din abundență cu apă, deschizând bine pleoapele. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul, apoi continuați să clătiți ochii timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați un medic.

Ingerare: Clătiți-vă gura cu apă fără a înghiți. Contactați imediat un medic sau cel mai apropiat Centru de Control al Intoxicațiilor. Nu administrați nimic pe cale orală dacă subiectul este inconștient și decât dacă este autorizat de medic. Provocați voma numai la recomandarea medicului.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a municipiului ZALAU să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.