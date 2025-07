INFORMARE

SC CORAL IMPEX SRL , IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 30009/06.04.2022 INCHEIAT CU MUNICIPIUL ZALAU.

In conformitate cu Programul Unitar de Actiune si cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 28.07.2025 – 31.07.2025 in intervalul orar 20.00-02.00 va efectua actiunea de dezinsectie pe raza domeniului public si privat al municipiului.

Produsele utilizate sunt:

CY 10, avizat de Ministerul Sanatatii, cu o concentratie a solutiei de lucru de 0,03 ml produs /1.000 mp.

STING, avizat de Ministerul Sanatatii, cu o concentratie a solutiei de lucru de 0,06 litri produs /10.000 mp.

CYMINA SUPER, avizat de Ministerul Sanatatii, cu o concentratie a solutiei de lucru de 0,05litri/10.000 mp.

VECTOBAC WG avizat de Ministerul Sanatatii, cu o concentratie a solutiei de lucru de 200 g /10 litri apa /10.000 mp.

Rugăm cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici, să își ia toate măsurile pentru a nu intra in raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat. De asemenea, rugăm proprietarii locuințelor cu ferestre situate la o distanță de maxim 20 de metri față de aliniamentul stradal să țină ferestrele închise în perioada 28.07.2025 – 31.07.2025 in intervalul orar 20.00-02.00

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Pentru CY 10 in caz de:

Contactul cu pielea: spalati cu multa apa si sapun.

Contactul cu ochii: spalati imediat cu multa apa si consultati medicul

Ingerare: NU se va induce stare de vomă. Obtineti asistenta medicala imediat.

Inhalare: Conduceti subiectul la aer curat / liber, tineti-l la cald si in repaus.

Pentru STING in caz de:

Contactul cu pielea: spalati cu apa din abundenta , scoateti hainele contaminate.Daca iritatia persista adresati-va medicului. Spalati hainele contaminate inainte de a le reutiliza.

Contactul cu ochii: spalati imediat cu apa si consultati medicul

Ingestie: consultati imediat medicul.Induceti varsaturi numai la indicatia medicului.Nu administrati nimic pe cale orala daca persoana este inconstienta si daca nu sunt autorizate de medic.

Inhalare: Conduceti subiectul la aer curat / liber. Daca respira neregulat consultati imediat medicul.

Pentru CYMINA SUPER in caz de:

Contactul cu pielea: spalati cu apa din abundenta , scoateti hainele contaminate.Daca iritatia persista adresati-va medicului. Spalati hainele contaminate inainte de a le reutiliza.

Ingestie:NU se va induce stare de vomă. Obtineti asistenta medicala imediat.

Inhalare: Conduceti subiectul la aer curat / liber. Daca respira neregulat consultati imediat medicul.

Pentru VECTOBAC WG in caz de:

Contactul cu ochii : Se va spala bine cu multa apa, inclusiv sub pleoape.Daca persista iritatia oculara, se va consulta un medic specialist.

Contactul cu pielea: spalati cu apa din abundenta si sapun, scoateti hainele contaminate.

Inhalare: Conduceti subiectul la aer curat / liber. Daca respira neregulat consultati imediat medicul.

Ingerare: Se va clati gura. Niciodata nu se va incerca sa se forteze o persoana inconsienta sa inghita.NU se va induce stare de vomă. Obtineti asistenta medicala imediat.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a municipiului ZALAU să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.