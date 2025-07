SJ 372/21.07.2025

CATRE,

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE

ZALAU

Avand in vedere contractul de concesiune nr. 30009/06.04.2022 privind prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Zalau, incheiat cu Primaria Muncipiului Zalau,

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in perioada 28.07.2025 -31.07.2025 , in intervalul orar 22:00 – 02:00 societatea CORAL IMPEX SRL, in colaborare cu Primaria Mun. Zalau, va efectua activitatea de dezinsectie pe domeniul public si privat cu ajutorul utilajelor care disperseaza substanta, pe raza municipiului Zalau. Perioada de efectuare a tratamentelor se poate prelungi functie de conditiile meteorologice.

Produsele folosite se regasesc in Registrul National al Produselor Biocide, sunt avizate pentru profilaxia sanitar umana, de Ministerul Sanatatii, fac parte din grupele Xn respectiv Xi de toxicitate si au substanta activa CYPERMETHRIN/PERMETHRIN.

Va rugam sa luati toate masurile astfel incat tratamentul de dezinsectie sa nu afecteze familiile de albine.

Va multumim pentru colaborare!

Cu stima, Director Zona Alina Voicu