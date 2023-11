Naționala de handbal masculin a României a pierdut primul meci de verificare din cadrul stagiului de pregătire a europenelor din ianuarie. România a pierdut partida disputată la Podgorica cu naționala Muntenegrului, cu scorul de 28-38, după ce la pauză tabela arăta un rezultat de egalitate, la scorul de 15-15.

Naționala României pregătită de Xavier Pascual a făcut o primă repriză bună, în care a condus de câteva ori după ce a revenit de la 6-11, însă a clacat în partea a doua a partidei, pierzând la o diferență consistentă. România va juca sâmbătă, la Toulouse, cu Franța.

,,Am avut o primă repriză foarte bună, în care au fost mai multe lucruri făcute așa cum trebuia. A urmat o repriză secundă în care s-au repetat lucruri din trecut, adică ne-am pierdut total puterea și am făcut o mulțime de greșeli față în față cu portarul advers. Scorul nu are nicio importanță, dar rămâne faptul că am văzut ce jucători ne pot ajuta în continuare și alți jucători care sunt departe de ceea ce aștept de la ei, ”a declarat Xavier Pascual, selecționerul României

Sâmbătă este programat un meci de verificare împotriva Franței de la ora 18:15. Selecționerul Xavi Pascual încearcă meciuri cu formașii de top pentru a ne prezenta în condiții bune la turneul final.

„Avem nevoie de meciuri amicale importante. Muntenegru şi Franţa sunt adversare puternice, vom vedea la ce nivel suntem. Partidele se vor juca la distanţă de două zile, e bine că este aşa, pentru că în ianuarie, la Campionatul European, vom evolua la fel, adică nu vom avea mai mult de 48 de ore distanţă între meciuri. Iar asta ne va ajuta, e o repetiţie pentru ce vom întâlni la European. Pentru noi este o onoare să jucăm cu Franţa. Aşa vedem exact realitatea” a spus tehnicianul spaniol. „Am început această pregătire şi e nevoie de răbdare. Campionatul European nu începe săptămâna asta, ci peste două luni, aşa că este timp. Sigur, şi eu mă gândesc la European, dar avem nevoie de pregătire şi de selecţie. Trebuie să alegem bine, pentru că nu aceasta pe care o vedeţi acum este echipa care merge la European. Jucătorii se pot schimba. Avem deja probleme cu jucători care sunt accidentaţi. De exemplu Hanţaru a părăsit cantonamentul pentru că nu poate merge cu noi. Aşa că l-am înlocuit, vine Botea mâine. Apoi, sunt jucători pe care nu îi avem în lot azi, dar sunt importanţi pentru echipa naţională”, a adăugat Pascual.

Echipa naţională de handbal masculin a României întâlneşte în deplasare Muntenegru (2 noiembrie) şi Franţa (4 noiembrie) în două partide amicale programate în perspectiva participării la campionatul European din Germania (10-28 ianuarie 2024).

Tricolorii vor juca în grupa B, cu Spania, Austria şi Croaţia. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în faza grupelor principale.

Turneul final al CE2024 va avea loc între 10-28 ianuarie, în şase oraşe din Germania, cu meciul de deschidere Germania – Elveţia, la Düsseldorf, şi finalele la Koln.

Naţionala României a participat ultima dată la un turneu final de Campionat European la ediţia din 1996, când s-a clasat pe locul 9 din 12 echipe participante.

Titlul european a fost câştigat în 2022 de Suedia.