Guvernul României readuce infrastructura sportivă în rândul investițiilor prioritare pentru perioada 2026-2028. Infrastructura sportivă se află în lista actualizată a proiectelor publice majore.

Cuprinderea infrastructurii sportive în lista investițiilor majore, pentru perioada 2026-2028, marchează o repoziționare strategică după perioada din ultimele luni, când numeroase proiecte, inclusiv stadioanele noi, au fost puse în stand-by pentru a acoperi deficitul bugetar estimat la 39 de miliarde de lei în 2025 și încă 60 de miliarde în 2026.

Scopul noii prioritizări a Guvernului României este de a reasambla portofoliul de investiții publice astfel încât resursele să fie direcționate către proiectele cu cel mai mare impact economic și social. Procesul de evaluare aplicat de Ministerul Finanțelor s-a bazat pe criterii precum relevanța proiectului în raport cu strategiile naționale, regionale sau locale, urmat de justificarea socio-economică, performanța în implementare și sustenabilitatea financiară. De asemenea, timpul rămas până la finalizare, în cazul lucrărilor aflate deja în derulare, reprezintă un criteriu.

Pe baza acestor criterii, ordonatorii principali de credite au transmis ministerului punctajele, valorile actualizate, restul de finanțat, stadiul fizic și valoric și termenele de finalizare. Ministerul a verificat datele și a elaborat lista finală, listă ce va sta la baza construcției bugetului pentru anul 2026.

În Anexa documentului oficial, care include 178 de proiecte majore cu finanțare asigurată în perioada 2026-2028, apar numeroase investiții în infrastructură sportivă, printre care:

-Noul Stadion Dinamo –cu termen finalizare 2028, Stadion Târgoviște – termen finalizare 2026, Stadion Constanța – 2028, Stadion Pitești – 2028, Stadion Oradea – 2028, Stadion Hunedoara – 2028, Stadion „Dan Păltinișanu” Timișoara – 2028,

Stadion Brașov – 2028, Stadion Bistrița – 2028 și Stadion Slatina – 2028.

Sunt cuprinse săli polivalente în Tulcea, Brașov, Suceava și Iași, patinoar la Sf. Gheorgh și Galați, dar și un Centrul Olimpic la Ciolpani

Practic, includerea unui proiect în tabelul oficial al Guvernului îi garantează finanțarea necesară, ceea ce ar trebui să elimine riscul unor noi întârzieri. În aceste condiții, fiecare investiție are șanse reale să își respecte termenul de finalizare

OUG 52/2025 introduce o schimbare majoră: statul finanțează cel mult 75% din valoarea arenei sau stadionului, iar beneficiarii locali trebuie să asigure cel puțin 25% din costuri. În plus, lucrările pot începe în 2026 doar din banii autorităților locale, cu decontări din bugetul central abia din 2027.

Noua regulă pune o responsabilitate semnificativă pe primării și consilii județene și poate accelera sau bloca proiecte în funcție de capacitatea acestora de a asigura contribuția minimă. Exemplu: Arena Multifuncțională Dinamo depinde de avizul Primăriei Sectorului 2 pentru cofinanțare, lucru obligatoriu. Fără această decizie, proiectul nu poate intra în execuție.

Odată cu publicarea listei prioritare, Guvernul transmite semnalul că investițiile sportive vor fi reluate, dar într-un ritm dictat de capacitatea fiecărei autorități locale de a asigura partea proprie de finanțare.