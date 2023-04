Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a participat, astăzi, la invitația omologului său din Maramureș, Ionel Bogdan, la evenimentul „Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova”, ce a avut loc la Baia Mare.

Organizată de Consiliul Județean Maramureș și Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor, întâlnirea a adus laolaltă reprezentanți guvernamentali și ai administrațiilor locale din România și Republica Moldova.

„A fost o întâlnire constructivă, în care am discutat despre atragerea de fonduri europene și impactul semnificativ pe care acești bani îl au în dezvoltarea comunităților noastre. De asemenea, am subliniat importanța descentralizării și a debirocratizării actului administrativ pentru a obține o rată mare de absorbție a fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Dacă în trecut, la acest capitol, România nu a putut fi dată ca exemplu de bune practici, iată că, astăzi, banii europeni au ajuns să fie principala sursă pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale și regionale. Am învățat din greșeli, am beneficiat de sprijinul susținut al domnului Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, iar prin dobândirea statutului de autoritate de management de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, administrațiile locale sunt direct implicate în procesul de atragere a fondurilor europene. Suntem conștienți de provocările pe care le întâmpină Republica Moldova, în calitate de țară candidată la Uniunea Europeană, și cred că o colaborare strânsă poate aduce beneficii semnificative în procesul de accesare a acestor fonduri nerambursabile”, a precizat Dinu Iancu-Sălăjanu.