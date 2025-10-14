Asociația OVIS Sălaj organizează, ca în fiecare an, întâlnirea anuală a asociației cu fermierii. Evenimentul se va desfășura marți, 14 octombrie 2025.

Președintele asociației OVIS Sălaj, dl. Nicolae Țap, împreună cu consiliul de administrație al asociației și dl. Ioan Cherecheș, specialist în zootehnie, au pregătit o întâlnire dedicată discutării atât principalelor probleme cu care se confruntă sectorul zootehnic, cât și găsirii soluțiilor cele mai fiabile pentru soluționarea acestora.

La eveniment vor participa, alături de fermieri, dl. Nicolae Cioran, președintele registrului genealogic, și oficiali ai județului Sălaj.

Activitatea organizată are, ca principal scop, optimizarea funcționării sectorului zootehnic în România.