Inter a învins-o pe AC Milan în turul semifinalei Ligii Campionilor, cu scorul de scor 2-0, și pornește ca fiind mare favorită la retur.

Returul semifinalei Ligii Campionilor dintre Inter și AC Milan se joacă marți, 16 mai. În cealaltă semifinal se vor întânli, tot în retur, Real Madrid șiManchester City. Cele două echipe au remizat în tur, la scorul de 1-1 . Finala Ligii Campionilor este programată pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe arena Ataturk.

Inter a jucat impecabil pe San Siro. I-a marcat două goluri numai în prima repriză și puteau fi chiar mai multe. Milan a regretat bara lui Tonali. Prea puțin totuși pentru o semifinală de Champions League.

Echipa lui Simone Inzaghi au început puternic meciul și s-au distanțat la 2-0 după doar 11 minute, datorită golurilor marcate de Edin Dzeko și Henrikh Mkhitaryan.

La finalul întâlnirii de pe San Siro, antrenorul Interului, Simone Inzaghi, a îndemnat la calm și le-a transmis jucătorilor săi că nimic nu s-a încheiat, iar finala de la Istanbul este încă departe.

”Sunt mulțumit, am făcut un meci grozav, chiar dacă am fi putut marcat mai mult. Suntem favoriți acum, dar mai avem un meci de jucat acasă și va trebui să facem un efort mult mai mare pentru ca visul nostru să devină realitate. Băieții au făcut un efort fantastic și au acoperit fiecare centimetru al terenului. Au jucat bine și cei care au intrat. Suntem fericiți, dar încă ne lipsește o piesă.Peste 72 de ore avem un meci important cu Sassuolo. Va trebui să ne recuperăm fizic și psihic pentru a da totul și în acest meci. Unii jucătorii au ieșit acum cu vânătăi, îi vom evalua și ne vom pregăti în cel mai bun mod posibil”, a declarat Inzaghi.

De partea cealaltă, Stefano Pioli consideră că AC Milan nu a făcut un joc atât de prost pe cât se spune și este de părere că soarta calificării nu este încă decisă, în ciuda faptului că Inter are un avantaj consistent.

”E prea drastic să spunem că am fost de nerecunoscut. Adevărul e că Inter a jucat mai bine în prima repriză și a dat două goluri. Noi am jucat mai bine în partea a doua și nu am marcat. Așa e fotbalul la acest nivel. Inter a avut mai multă calitate și a fost mai eficientă, iar noi am făcut prea multe erori.Până în minutul 7, Inter nu a intrat în careul nostru, apoi au marcat din corner. Clar, trebuia să fim mai concentrați. Am dorit un rezultat diferit, dar trebuie să continuăm să sperăm, pentru că un detaliu poate schimba imediat soarta calificării la retur.

Am vrut să fim compacți, să avem intensitate și agresivitate, dar Inter a câștigat deseori duelurile. Băieții știu că nu a fost nici jocul, nici rezultatul dorit, sunt dezamăgiți, dar încă mai avem o șansă să întoarcem.O să vedem dacă Rafael Leao va putea evolua la retur. Nu putea juca sub nicio formă astăzi. Mai sunt șase zile până la retur și sperăm că o să fie apt”, a spus Pioli.