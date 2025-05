Barcelona a fost eliminata dramatic din semifinalele Champions League, având în vedere că a întors scorul la 3-2, după ce au fost conduși cu 2-0.

Dezamăgiți, jurnaliștii catalani de la Mundo Deportivo au tras o concluzie. Cred că Barcelona va avea mai mult de câștigat în viitorul apropiat dacă va continua cu aceleași evoluții.

Lautaro Martinez a deschis scorul după 21 de minute, iar Hakan Calhanoglou a dublat avantajul în minutul 45+1. A urmat apoi revenirea Barcelonei, care a punctat de două ori în șase minute mai întâi prin Garcia (minutul 54), iar mai apoi prin Dani Olmo (minutul 60). Barcelona a trecut în avantaj în minutul 87 după golul lui Raphinha și totul indică spre o calificare a catalanilor, însă Acerbi a marcat în timpul suplimentar și a trimis jocul în prelungiri. Frattesi a dat lovitura de grație în minutul 99 și a calificat-o pe Inter în ultimul act din Champions League, unde se va duela cu Arsenal sau PSG.

Hansi Flick, antrenorul celor de la Barcelona, a tras primele concluzii imediat după meciul dramatic în urma căruia catalanii au părăsit competiția.

Simone Inzaghi a reacționat după calificarea lui Inter în finala Champions League. Antrenorul italienilor a ținut să își felicite elevii, dar a avut cuvinte de laudă și la adresa adversarilor.

”În primul rând, trebuie să felicităm și Barcelona, o echipă cu adevărat puternică. A fost nevoie de o super Inter: aplauze pentru acești băieți, au făcut două meciuri monstruoase. Sunt fericit că sunt antrenorul lor, mi-au dat tot ce aveau. E corect să se bucure de acest succes pe acest stadion.Am spus că am făcut niște schimbări care ne-ar fi putut ajuta. Aveam câteva probleme, dar cu inima am trecut peste orice obstacol.Am încercat să ne jucăm șansele, cu armele și calitățile noastre. După meciul tur aveam clar în minte planul de joc, dar fără sacrificiu și fără ajutorul tuturor, nu reușești. Bravo băieților, merită această finală. S-a vorbit mult despre Yamal, dar eu am văzut un alt jucător extraordinar: De Jong. M-a impresionat la același nivel cu Yamal – a câștigat fiecare minge a doua. Eu nu mi-aș schimba jucătorii cu nimeni în lume, dar am văzut mulți jucători foarte buni în afară de Yamal”, a spus Simone Inzaghi după meci.