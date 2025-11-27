Parlamentul European a votat interzicerea accesului minorilor sub 13 ani pe platformele de comunicare socială și sub 16 ani pe rețelele sociale.

Parlamentul European a votat interzicerea accesului minorilor sub 13 ani pe platformele de comunicare socială și sub 16 ani pe rețelele sociale. Deputații europeni au adoptat un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri exprimându-și serioasa preocupare privind riscurile la adresa sănătății fizice și mintale ale minorilor în mediul online. Deputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și de a interacționa judicios cu conținutul online.

La această decizie, se vor alinia în timp toate țările membre și urmează înăsprirea regulilor și în afara Europei pentru protejarea minorilor în mediul online.

Euro-deputații avertizează că problema nu este doar timpul petrecut online, ci și manipularea: multe aplicații folosesc imagini înșelătoare care îndeamnă copiii să își dea datele și să cumpere abonamente și produse.

Parlamentul European a trecut în plen un raport care pune presiune pe Comisia Europeană să reglementeze mai dur mediul online. În plus, Parlamentul cere interzicerea „capcanelor” care pot da dependență: redarea automată, notificările agresive și recompensele pentru timp petrecut online. Raportul avertizează că adolescenții sunt ținta perfectă pentru algoritmi: 78% dintre cei între 13 și 17 ani își verifică telefonul cel puțin o dată pe oră. Ieșirea copiilor din schemă va face companiile să piardă 15% din bani. Meta câștigă de la fiecare utilizator cam 40 de dolari pe an.

Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și să asigure o participare online adecvată vârstei, Parlamentul a propus o limită de vârstă armonizată la nivel european de 16 ani pentru a accesa platformele de comunicare socială, serviciile de partajare a materialelor video și interlocutorii de IA. Minorii între 13 și 16 ani ar putea avea acces cu consimțământul părinților.

Australia e prima țară din lume care impune peste două săptămâni o interdicție absolută a accesului sub 16 ani pe 10 rețele sociale. Malaezia pregătește aceleași măsuri pentru la anul, iar Marea Britanie, Spania Finlanda și China au limite zilnice și restricții.