Consiliul Județean Sălaj demonstrează că siguranța în trafic a cetățenilor țărilor un obiectiv de grad zero prin demararea unui nou proiect major de infrastructură rutieră. Instituția județeană a securizării fondurilor necesare pentru consolidarea și modernizarea unui sector critic din Drumul Județean 108R, grav afectat de alunecări de teren. Finanțarea nerambursabilă, obținută în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, reconfirmată angajamentul ferm al administrației de a gestiona banii publici exclusiv în interesul comunității și a modernizării căile de comunicare vitală ale județului.

Consiliul Județean Sălaj prioritizează investițiile în infrastructura rutieră, transformând modernizarea rețelei de drumuri într-un motor de dezvoltare pentru întreaga regiune. Un exemplu concret în acest sens este semnarea oficială a contractului de finanțare nerambursabilă pentru punerea în siguranță a Drumului Județean 108R, pe sectorul cuprins între zonele Treznea și Agrij, tronson grav afectat de fenomenele de instabilitate a versanților. Proiectul asigură un pas extrem de important pentru comunități locale, eliminând riscurile majore de accidente și blocaje rutiere pe sau arteră care asigură conexiunea directă spre Zalău și Cluj-Napoca.

Valoarea totală a acestei investiții strategice se ridică la 16,3 milioane de lei, fondurile fiind asigurate integral prin Programul Regio Nord-Vest. Gestionarea banilor publici exclusiv în interesul cetățenilor se reflectă în complexitatea lucrărilor programate. Proiectul tehnic nu se rezumă doar la reparații de suprafață, ci prevede soluții structurale de lungă durată: consolidarea profundă a versantului afectat, refacerea completă a structurii drumului și realizarea unor acostamente solide. De asemenea, pentru că siguranța participanților la trafic este tratată ca o prioritate absolută, sectorul de drum va fi dotat cu parapete de protecție moderne, marcaje rutiere noi și elemente luminoase inovatoare, menite să asigure o vizibilitate optimă pe timp de noapte.

Această investiție masivă aduce un plus considerabil de confort și siguranță pentru a participa la trafic, impactul cel mai mare fiind resimțit direct de locuitorii comunelor Treznea, Agrij și Buciumi. Prin implementarea acestor măsuri, administrația județeană elimină pericolele generate de alunecările de teren și scurtează timpii de deplasare către principalele centre urbane. Direcționarea fondurilor europene către punctele vulnerabile ale rețelei rutiere arată o strategie administrativă clară, axată pe protejarea vieții cetățenilor și pe oferirea unor condiții de transport la standarde europene, transformând județul Sălaj într-un spațiu sigur și modern pentru toți locuitorii săi.

📸Sursa foto: Facebook – Consiliul Județean Sălaj