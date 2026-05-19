Marea familie a zalăuanilor va beneficia de transformări majore în anii următori prin intermediul unor proiecte multianuale de anvergură . Primarul Florin Florian a evidențiat în bilanțul său că fondurile europene, în special cele obținute prin PNRR, sunt motorul modernizării orașului. Planurile pe termen lung includ dotarea completă a școlilor, extinderea iluminatului public inteligent, construcția de locuințe pentru tineri și regenerarea urbană completă a fostei zone CET.

Viziunea de dezvoltare a municipiului Zalău se extinde pe termen lung prin proiecte multianuale de mare impact, finanțate masiv din fonduri europene și guvernamentale. În cadrul bilanțului primului an de mandat, primarul Florin Florian a pus un accent deosebit pe modernizarea sistemului educațional . Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, unitățile de învățământ preuniversitar din întreg municipiul vor fi dotate complet cu mobilier nou și echipamente digitale de ultimă generație . În paralel, continuă lucrările majore pentru creșterea eficienței energetice la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, fiind vizate corpurile A și B, dar și cantina, precum și la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, unde se reabilitează corpul B și sala de sport .

Un alt pilon important pentru marea familie din Zalău îl reprezintă infrastructura de utilități și sprijinul acordat tinerei generații .

Administrația locală avansează rapid cu proiectul de construire a unor locuințe moderne de tip nZeb, cu un consum de energie aproape egal cu zero, destinate tinerilor din oraș . Totodată, siguranța pe străzi este sporită prin etapele trei și patru ale proiectului de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public . O atenție deosebită este acordată și protecției mediului, prin demararea lucrărilor la un centru modern de colectare a deșeurilor cu aport voluntar, finanțat tot prin PNRR .

Cea mai complexă transformare urbanistică din această listă multianuală rămâne, fără îndoială, proiectul de regenerare urbană a zonei CET . Acest spațiu va fi complet reconfigurat și redat comunității sub o formă modernă .

Nu în ultimul rând, bulevardul Mihai Viteazul intră într-un amplu proces de modernizare prin Programul Național „Anghel Saligny”, lucrare ce va redefini principala arteră de circulație a orașului .

Toate aceste investiții strategice demonstrează că administrația condusă de Florin Florian nu caută doar soluții de moment, ci construiește temelia unui Zalău modern, sigur și european pentru generațiile viitoare .