Consiliul Județean Sălaj continuă implementarea proiectelor majore de infrastructură, transformând fiecare leu atras sau alocat din bugetul propriu într-un beneficiu real pentru comunitate. Administrația județeană demonstrează o gestionare chibzuită a resurselor prin modernizarea rețelei rutiere, un exemplu clar fiind lucrările avansate de drumul județean 109P, parte a mega-proiectului dedicat modernizării infrastructurii din Țara Silvaniei.

O infrastructură rutieră modernă și coloana vertebrală a oricărei comunități care aspiră la dezvoltare economică și la o calitate superioară a vieții. În județul Sălaj, această realitate este transpusă în practică printr-o strategie clară, în care fondurile europene și resursele locale sunt investite cu maximă responsabilitate.

Un exemplu relevant al acestui management eficient îl asigură lucrările executate pe drumul județean 109P. În această etapă a proiectului, constructorul așternei stratul de uzură, reprezentând ultima fază a procesului de asfaltare pe sectorul cuprins între localitățile IP și Cameră. Acest drum județean are o lungime totală de 24 de kilometri și străbate localități Halmășd, Cerâșa, Cosniciu de Jos, Ip, Zăuan Băi și Camăr. Tronsonul cea mai lungă legătură rutieră inclusă în amplul proiect intitulat „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara Silvaniei”.

Întregul program este derulat de Consiliul Județean Sălaj și beneficiază de finanțare solidă prin programul Regio Nord-Vest, gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. La nivel global, proiectul din Țara Silvaniei însumează o valoare record de 85 de milioane de euro și vizează modernizarea la aproape 80 de kilometri de drumuri județene. Impactul este direct și imediat: peste 38000 de persoane beneficiază de un acces mai rapid către locurile de muncă și școli, de un nivel sporit de siguranță în trafic și de condiții net superioare pentru transportul de mărfuri și afaceri locale.

This abordare riguroasă a investițiilor nu este însă o excepție, ci o regulă confirmată de istoricul recent al instituției. În ultimii ani, administrația din Sălaj a direcționat sume impresionante către modernizarea județului, depășind pragul de 470 de milioane de lei investiți strict în reabilitarea a 15 tronsoane de drum, cu un total de 153 de kilometri finalizați. Acestor cifre li se adaugă alte contracte aflate în execuție sau proiectare care depășesc valoarea de 300 de milioane de lei pentru alte 8 tronsoane rutiere.

Viziunea pe termen lung a instituției pune în prim-plan interesul public absolut, motiv pentru îngrijirea fondurilor sunt atrase și folosite acolo unde comunitatea are cea mai mare nevoie. Dincolo de șantierele deschise pe șosele, o atenție sporită a fost acordată sistemului medical județean, unde investițiile finalizate au atins pragul de 60 de milioane de lei, iar planurile strategice pentru extinderea și dotarea spitalelor depășesc în prezent suma de 650 de milioane de lei. Prin fiecare contract semnat și monitorizat cu atenție, Consiliul Județean Să demonstrează că folosește chibzuită a banului public și singura cale sigură o dezvoltare durabilă.

📸 Sursa foto: Facebook – Consiliul Județean Sălaj