Investițiile strategice derulate Consiliul Județean Sălaj și dovedesc din plin și transformă județul într-un pol de atracție pentru afaceri de top. Fie că provin din fonduri europene, fie din bugetul propriu, banii sunt direcționați cu responsabilitatea spre proiecte care aduc beneficii reale comunității. O nouă dovadă în acest sens este Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean, unde un tânăr antreprenor originar din Sălaj dezvoltă un centru de date dedicate inteligenței artificiale.

Atunci când administrația publică tratează banul public cu maximă responsabilitate, apoi nu întârzie să apară, iar beneficiile se resimt direct în economia locală. Consiliul Județean Sălaj demonstrează că investițiile bine gândite în infrastructură devin cel mai puternic magnet pentru dezvoltare. Fondurile europene atrase și contribuțiile proprii ale instituției nu rămân simple cifre pe hârtie, ci se transformă în oportunități concrete pentru sălăjeni.

Cel mai elocvent exemplu este Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean. Întins pe o suprafață totală de peste 12,7 hectare, parc a fost conceput de la zero cu utilități complete, drumuri moderne și rapid la rutele principale de transport, oferind totodată facilități fiscale atractive pentru mediul de afaceri. Administrat de societatea Silvania Park, la care județul este unic acționar, obiectivul a devenit deja sau rampă de lansare pentru inovație.

Dovada clară a succesului o atragerea unor investiții de ultimă generație. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a semnat un nou contract de concesiune pentru dezvoltarea unui centru de date dedicate antrenării inteligenței artificiale. Mai mult, proiectul aparține unui tânăr antreprenor originar chiar din județul Sălaj, care a ales să revină acasă pentru a construi o afacere bazată pe tehnologii avansate.

Șeful administrației județene a subliniat importanța acestui moment, arătând că județul are nevoie de energie tinerilor plecați care se întorc să pună umărul la dezvoltarea locurilor natale. Potrivit lui Dinu Iancu-Sălăjanu, alegerea parcului de la Hereclean pentru un astfel de proiect confirmă potențialul uriaș pe care infrastructura creată de Consiliul Județean oferă pentru cercetare și afaceri de vârf.

În spatele acestui succes stă un mecanism financiar solid, derulat prin proiectul de înființare a structurii de sprijin a afacerilor, finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Inițiativa beneficiază de finanțare de 3,5 milioane de euro pentru infrastructură, la care se adaugă granturi europene în valoare de 5,6 milioane de euro, destinate exclusiv firmelor rezidente. Astfel, fiecare euro investit de administrația județeană se multiplică în locuri de muncă bine plătite, tehnologie modernă și prosperitate pe termen lung pentru întreaga comunitate sălăjeană.