Edward Iordănescu părăsește naționala României. Contractul acestuia expiră pe 30 iulie, iar părțile nu au ajuns la un consens privind prelungirea înțelegerii.

Edward Iordănescu a fost numit pe banca echipei naționale în ianuarie 2022, a calificat România la EURO 2024 și a ieșit din grupe la turneul final. Cu el pe bancă, România a câștigat neînvinsă grupa din preliminariile Campionatului European, peste Elveția, care s-a calificat la turneul final de pe locul doi. La EURO 2024, Iordănescu a condus naționala până în optimile de finală, după ce a câștigat grupa E, terminând peste Belgia, Slovacia și Ucraina.

La scurt timp după anunțul Federației Române de Fotbal, Edward Iordănescu a scris un mesaj cuprinzător pe rețelele sociale în care s-a adresat fanilor echipei naționale.

”Dragi suporteri români,

Am început cu încredere totală un drum ce părea imposibil pentru cei mai mulți și mi-am asumat cu toată inima această misiune în care am investit tot ce am avut mai bun ca om și ca antrenor.Am construit o echipă performantă, demnă de tradiția și renumele României, și sunt mândru că am avut șansa să pot lucra alături de fotbaliști cu un caracter extraordinar și cu un potențial deosebit.Am trăit împreună momente pentru istorie, încărcate cu emoții incredibile. Am fost fericit și onorat că putem produce fericire pentru milioane de români. Sunt convins că prin sacrificiul acestor băieți minunați am inspirat și vom inspira generații, iar copiii noștri vor crește având modele românești de urmat.Dar nu a fost mereu un drum al sărbătorii. Ci și al sacrificiilor. Iar cele făcute de mine nu contează. Însă pentru cele făcute de familia mea sunt dator să îmi țin acum promisiunea.Pentru că am promis că ne vom califica la EURO. Și ne-am calificat. Câștigând o grupă, fără înfrângere.Am promis că mergem la EURO să ne batem cu toată ființa și să facem românii mândri de această echipă. Așa am făcut. Mai mult decât atât, la turneul final din Germania, spiritul echipei naționale a unit românii de pretutindeni și a arătat încă o dată chipul adevărat al României, redobândind prin sacrificiu și demnitate respectul întregii lumi.Dar, în același timp, am promis familiei mele, în momentele grele prin care am trecut din acest parcurs, când ea a suferit și m-a susținut dincolo de toate, că îmi voi îndeplini și datoria față de ea, după ce îmi voi face deplin datoria față de echipa națională și față de România.Acum e momentul să îmi țin cuvântul și față de familia mea. Misiunea mea ca selecționer al echipei naționale s-a încheiat. Am antrenat poate cea mai iubită generație a echipei naționale, una care și-a câștigat prin muncă și dăruire această dragoste. Iar cuvintele, dragi suporteri români, sunt prea puține că să îmi exprim recunoștința față de dragostea voastră! Hai, România! Oricând și pentru totdeauna!”, a fost mesajul selecționerului.