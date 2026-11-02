Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a prezentat bilanțul activității operative pe primele 9 luni. Pe linie de siguranță rutieră, polițiștii au intensificat prezența pe șosele și au aplicat peste 32.000 de sancțiuni, reușind o scădere semnificativă a accidentelor ușoare, deși numărul evenimentelor rutiere grave a înregistrat o creștere a ușoară.

Siguranța pe drumurile publice din județul Sălaj rămâne o prioritate absolută pentru forțele de ordine. În cadrul unei conferințe de presă dedicată bilanțului activității pe primele 9 luni, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a prezentat o analiză detaliată a situației operative și a măsurilor luate pentru combaterea indisciplinei în trafic. Obiectivul principal al structurilor rutiere a fost creșterea gradului de siguranță prin menținerea unui dispozitiv activ și vizibilitate, în special pe drumurile naționale și în zonele cu riscul ridicat de victimizare.

În perioada analizată, în urma acțiunilor punctuale desfășurate în teren, polițiștii rutieri au aplicat un număr total de 32.669 de sancțiuni contravenționale pentru abateri ale normelor privind circulația pe drumurile publice. Ca măsuri complementare au fost reținute în vederea, suspendării dreptului de a conduce 1.791 de permis și au fost retrase 765 de certificat de înmatriculare. Pe componentă penală, au fost constatate 172 de infracțiuni contra siguranței circulației, printre care se numără 57 de fapte de conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, 55 de cazuri de conducere fără permis sau dreptul de a conduce suspendat și 35 de situații în care au fost depistate vehicule neînmatriculate.

În ciuda eforturilor de prevenire, dinamica accidentelor grave arată că indisciplina în trafic continuă să genereze tragedii. În cele 9 luni au fost înregistrate 40 de accidente rutiere grave, o cifră în creștere cu 2 cazuri. Din păcate, aceste evenimente s-au soldat cu 11 persoane decedate și 31 de persoane rănite grav. Analiza statistică arată că primele 3 cauze care au provocat aceste tragedii au fost viteza neadaptată la condițiile de drum, 9 accidente, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, cu 5 cazuri, și abaterile comise de bicicliști, care au grijă de la producerea a 4 accidente grave.

O evoluție pozitivă a fost înregistrată pe segmentul accidentelor rutiere ușoare, unde se remarcă sau scădere substanțială. Indicatorii arată 174 de evenimente ușoare, valoare în scădere cu 11,22% față de perioada de referință. De asemenea, persoanele rănite ușor a scăzut cu 19,62%, fiind înregistrați 213 răniți. La baza acestor evenimente au stat în principală viteza neadaptată, cu 25 de cazuri, abaterile bicicliștilor, cu 23 de situații, nepăstrarea distanței regulamentare în mers, cu 17 accidente, și neacordarea de prioritate, în 16 cazuri.