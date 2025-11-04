Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a prezentat activitățile desfășurate în primele nouă luni ale anului 2025. Astfel, din informațile prezentate, reiese faptul că Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și-a consolidat rolul de instituție esențială în asigurarea securității și stabilității la nivelul județului, iar polițiștii sălăjeni au contribuit semnificativ la diminuarea fenomenului infracțional și la menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, necesar desfășurării normale a vieții comunitare.

Astfel, creșterea siguranței cetățeanului rămâne obiectivul principal al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Pentru anul în curs, principalele priorități ale polițiștilor sălăjeni, sunt combaterea violenței domestice, asigurarea siguranței în școli, prevenirea riscului rutier și combaterea evaziunii fiscale, toate acestea fiind integrate într-un ansamblu coerent de măsuri menite să protejeze comunitatea și să reducă riscul de victimizare.

Totodată, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj își propune consolidarea politicilor și practicilor eficiente de prevenire și combatere a infracționalității, cu accent pe delincvența juvenilă, infracțiunile cu impact emoțional și psihologic ridicat, mediul online, protecția mediului și domeniul silvic.

Nu în ultimul rând, se menține atenția asupra pregătirii profesionale a polițiștilor, atât în plan practic și tactic, cât și în ceea ce privește etica profesională, pentru a asigura intervenții eficiente și corecte.