Conferința de presă având ca temă evaluarea activităților desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj în anul 2025, a fost susținută de chestor de poliție Marius – Anton Stupar – șef al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, comisar șef de poliție Florin Cristian Lupu și comisar de poliție Stelian – Petru Craciun – adjuncți ai șefului I.P.J. Sălaj.

În cadrul conferinței de presă organizate la sediul Instituției Prefectului Județului Sălaj, de către Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, au fost prezentate principalele aspect ale activității polițiștilor sălăjeni în anul 2025.

Pe întreg parcursul anului 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Salaj a menținut eforturile pentru apărarea liniştii şi siguranţei publice, a intereselor şi drepturilor comunităţii, pe care o deserveşte cu respect şi devotament.