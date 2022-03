După retragerea Simonei Halep de la Miami, mai vin și vești bune din lumea tenisului românesc. Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat în mod neașteptat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami. Sportivele din România luptă pentru finalele de la Florida.

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat spectaculos în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.369.455 de dolari, după ce a învins-o, joi, pe belarusa Arina Sabalenka, principala favorită, cu 6-4, 6-4.

Aceasta este prima victorie pentru Begu în faţa unei jucătoare din top 10 mondial după aproape patru ani. În mai 2018, Begu o învingea pe letona Jelena Ostapenko (5 WTA) în primul tur la Madrid (6-3, 6-3).

Irina Begu (31 ani, 70 WTA) s-a calificat în turul al treilea la Miami pentru prima oară din 2016. Sabalenka, sfertfinalistă anul trecut la Miami, nu a reuşit să facă niciun break, ratând toate cele şase oportunităţi apărute.

Sabalenka (23 ani, 5 WTA) a avut probleme mari cu precizia de pe linia de fund, în timp ce Begu a jucat inteligent, disciplinat, făcând doar 7 erori neforţate în faţa belarusei. Sabalenka a încheiat cu 26 de mingi direct câştigătoare (Begu a avut doar 8), dar şi cu 34 de erori neprovocate. Sabalenka a avut 6 aşi, dar şi 8 duble greşeli, în timp ce Begu a încheiat cu 2 aşi şi 2 duble greşeli.

„Cred că am fost consistentă în acest meci. Am servit bine şi am jucat fiecare minge, am încercat să rezist şi asta a fost foarte important pentru mine”, a declarat Begu.

Begu şi-a asigurat un cec de 54.400 de dolari şi 65 de puncte WTA, urmând să o înfrunte în turul al treilea o altă jucătoare belarusă, le Aleksandra Sasnovici, care a trecut de rusoaica Daria Kasatkina cu 7-6 (5), 6-4.

Irina Begu a câştigat toate cele trei meciuri de până acum cu Sasnovici (28 ani, 60 WTA), în 2015, în finala de al Seul, cu 6-3, 6-1, şi de două ori anul trecut, la Gippsland Trophy (Melbourne), cu 5-7, 6-4, 6-4, în primul tur, şi în sferturi la Cleveland, cu 6-2, 6-4.

În alt meci din turul al doilea, britanica de origine română Emma Răducanu a fost învinsă de Katerina Siniakova (Cehia), cu 3-6, 6-4, 7-5, după ce a avut 3-1 în setul secund şi a condus cu 5-4 în decisiv şi a avut serviciul.

În capul de afiş al zilei, fostul lider mondial Naomi Osaka a trecut de germanca Angelique Kerber cu 6-2, 6-3.

Printre jucătoarele care au părăsit competiţia joi se numără estoniana Anett Kontaveit, a treia favorită, Karolina Pliskova (Cehia), a şasea favorită, ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numărul 15, sau Leylah Fernandez (Canada), cap de serie numărul 18.