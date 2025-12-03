Isack Hadjar va fi coechipierul lui Max Verstappen la Red Bull anul viitor în Formula 1, conform anunțului făcut de echipă. Această decizie era așteptată, având în vedere performanța solidă a lui Hadjar în echipa secundă a Red Bull și campania neconvingătoare a lui Tsunoda cu mașina cu care Verstappen se luptă la titlul mondial.

Hadjar a debutat anul acesta în Formula 1 și a reușit să urce pe podium la „Zandvoort” și a luptat pentru un loc în top 10 în clasamentul piloților în acest sezon. Momentan Hadjar este pe locul 10 în clasamentul piloților cu o cursă înainte de finalul sezonului. Acesta poate pierde poziția deoarece în spatele său sunt Nico Hulkenberg la 2 puncte diferență și Fernando Alonso la trei.

După 5 ani în Formula 1, Tsunoda rămâne fără un loc de titular, japonezul de 25 de ani având doar 30 de puncte în această campanie și ocupând locul 15 în clasament.

,,Sunt foarte recunoscător celor de la Red Bull că mi-au oferit oportunitatea și încrederea de a concura la cel mai înalt nivel în Formula 1. După toată munca asiduă depusă de când sunt pilot la Racing Bulls, aceasta este o recompensă extraordinară. Am avut multe suișuri și coborâșuri în cariera mea, dar Red Bull a avut încredere în mine și m-a ajutat să merg mai departe.

”Anul acesta cu Racing Bulls este fantastic, am învățat multe și am obținut primul meu podium în Formula 1. Sunt deja un pilot și o persoană mult mai bună, datorită sprijinului și pregătirii realizate cu echipa. Mă simt pregătit să trec la Red Bull și sunt fericit și mândru de faptul că ei gândesc la fel despre mine. Aceasta este o decizie excelentă, voi putea lucra cu cei mai buni și voi învăța de la Max, abia aștept, a declarat ,Isack Hadjar, conform sportal.bg.

Max Verstappen a debutat în Formula 1 la Toro Rosso, actual Racing Bulls, și a obținut 62 de puncte, în timp ce Carlos Sainz, coechipierul său, a obținut doar 22.

Între 2016 și 2018 Max Verstappen a acumulat 608 puncte, iar Daniel Ricciardo a obținut 590. Australianul a fost singurul pilot din coechipierii săi de până acum care s-a bătut de la egal la egal cu olandezul.

În 2019 Pierre Gasly a fost coechipierul său. Olandezul a obținut 180 de puncte, francezul 63. În 2020 coechipier a fost Alex Albon: 311 puncte pentru Max Verstappen, 181 pentru britanic. Timp de patru ani a fost coechipier cu Sergio Perez: 1861 de puncte pentru olandez, 932 pentru mexican. Verstappen a mai fost coechipier pentru scurt timp cu Liam Lawson și Yuki Tsunoda pe parcusul anului 2025.