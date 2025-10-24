Trofeul Cupei Campionilor cucerit în anul 1986 apărea în dreptul celor de la FCSB. Ultimele modificări au făcut ca acesta să îi fie atribuit Stelei. Pe site-ul UEFA, istoria celor de la FCSB în cea mai importantă competiție intercluburi, începe cu sezonul 2017-2018, cel în care clubul și-a schimbat numele.

Până vineri, 17 octombrie, trofeul Cupei Campionilor cucerit în anul 1986 apărea în dreptul celor de la FCSB. Ultimele modificări au făcut ca acesta să îi fie atribuit Stelei.

Mai mult, pe site-ul forului internațional, istoria celor de la FCSB în cea mai importantă competiție intercluburi începe cu sezonul 2017-2018, cel în care clubul și-a schimbat numele.

UEFA a oferit o primă explicație cu referire la recentele actualizări.

„Bună ziua, după cum probabil știți, acum câteva luni a fost pronunțată o hotărâre definitivă de către o instanță din România în această privință”, a transmis UEFA cu privire la modificări, conform golazo.ro.

UEFA a făcut referire la decizia din luna iunie a acestui an, prin care Steaua a câștigat palmaresul pentru perioada 1947-1998. Pe scurt, judecătorii au decis la acel moment:

CSA Steaua București deține palmaresul Stelei de la înființare, 1947, până în 1998.

CSA Steaua București nu este titulară a palmaresului pentru perioada 1998-2003, câtă vreme echipa de fotbal și-a desfășurat activitatea sub umbrela Asociației Fotbal Club (AFC) Steaua București;

FCSB nu a avut dreptul să utilizeze palmaresul „fostei echipe”, adică cel aferent anilor 1947-1998, între 2003 și 2017, câtă vreme societatea lui Gigi Becali a purtat numele Stelei.

În continuare, site-ul UEFA are de făcut reglaje și de clarificat multe lucruri. Există multe aspecte neconforme cu realitatea. Spre exemplu, pe profilul celor de la FCSB, în dreptul celor mai buni marcatori, apar numele lui Marius Lăcătuș sau Gică Hagi. Conform hotărârilor judecătorești, cei doi nu au evoluat la actuala campioană a României.

Într-un dialog cu Gazeta, Adrian Căvescu, avocatul campioanei României, a spus că echipa lui Becali a depus o cerere de clarificare în legătură cu această situație.