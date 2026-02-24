Istvan Kovacs, arbitrul român în vărstă de 41 de ani, a fost delegat la meciul dintre PSG și Monaco, din returul play-off-ului din Liga Campionilor.

Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre PSG și Monaco, din returul play-off-ului din Liga Campionilor. În tur, parizienii s-au impus în deplasare în fața rivalilor de la AS Monaco, scor 3-2. În manșa tur, PSG a reușit o remontada de excepție, după ce a fost condusă cu 2-0 după doar 18 minute, grație „dublei” reușite de atacantul lui Monaco, Folarin Balogun.

Istvan Kovacs este la a șasea delegare din Liga Campionilor din acest an. Istvan Kovacs va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial, rezerva, este chiar fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs. Arbitrul din camera VAR este olandezul Pol van Boekel, iar asistentul este Marco Di Bello din Italia.

„Cu două zile înainte de meci, UEFA a dezvăluit brigada de arbitri a acestei confruntări. Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce această partidă. El va fi ajutat de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Szabolcs Kovacs va fi cel de-al patrulea oficial. În camera VAR vor activa olandezul Pol van Boekel și italianul Marco Di Bello. Istvan Kovacs le trezește amintiri excelente celor de la PSG. Într-adevăr, românul a arbitrat finala Ligii Campionilor împotriva lui Inter Milano, partidă încheiată cu scorul de 5-0. De asemenea, el a condus meciul calificării istorice de pe Anfield, împotriva lui Liverpool, în sezonul trecut sau victoria categorică de la Campionatul Mondial al Cluburilor împotriva lui Atletico Madrid (4-0). Bilanțul său cu PSG este de 5 victorii și 2 înfrângeri în toate competițiile. În acest sezon de Liga Campionilor, Istvan Kovacs a condus cinci partide, acordând un total de 24 de cartonașe galbene și un cartonaș roșu” scrie canal-supporters.com.

Echipele deja calificate în optimile Ligii Campionilor sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City. Acestea au terminat grupa principală pe locurile 1-8.